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Весны не будет: погода на выходные в Новосибирске

В Кузбассе школьник попал в реанимацию после падения с крыши здания

Сегодня 13:01
634
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
irs3.4sqi.net

Инцидент произошёл 7 марта на территории заброшенного завода.

14-летний школьник вместе с тремя друзьями находился на крыше одного из зданий заброшенного завода в Прокопьевске на улице Рождественской. Он упал с высоты примерно 12 метров. Как сообщает Правоохранительный портал Кузбасса, в крыше имелось отверстие, заметённое снегом. Именно в него и угодил подросток.

Приятели школьника вызвали «скорую» и сообщили о ЧП родителям пострадавшего. Медики диагностировали у подростка черепно-мозговую травму, переломы и травматический шок. Прокопчанин находится в реанимации.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о гибели 11-летнего мальчика при падении с крыши заброшенного здания в Ленинске-Кузнецком.

Полицейские призывают кубассовцев к более внимательному отношению к детям. Необходимо провести с детьми беседы о последствиях нахождения на опасных объектах, а также о том, к чему могут привести другие экстремальные подростковые развлечения.

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