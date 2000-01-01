Вместо мяса — соя, вместо животных жиров — растительные.

Более 50 процентов мясных изделий в Кузбассе не соответствуют составу, указанному на этикетке. К таким выводам пришли специалисты Кемеровской межобластной ветеринарной лаборатории.

Во многих продуктах производители заменяют мясо на сою, а животные жиры — на растительные. Впрочем, изученные образцы не опасны для жизни, сообщают «Новости здесь. Кузбасс».

По словам заведующего отделом Кемеровской межобластной ветеринарной лаборатории Виталия Коснырева, эксперты провели 832 вида исследований. Из 180 проб 92 не соответствовали составу, указанному на упаковке. Кроме того, часть образцов не соответствовала ГОСТу.