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Кузбассовцы рискуют купить поддельную колбасу

Сегодня 13:27
714
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
gurmanio.org

Вместо мяса — соя, вместо животных жиров — растительные.

Более 50 процентов мясных изделий в Кузбассе не соответствуют составу, указанному на этикетке. К таким выводам пришли специалисты Кемеровской межобластной ветеринарной лаборатории.

Во многих продуктах производители заменяют мясо на сою, а животные жиры — на растительные. Впрочем, изученные образцы не опасны для жизни, сообщают «Новости здесь. Кузбасс».

По словам заведующего отделом Кемеровской межобластной ветеринарной лаборатории Виталия Коснырева, эксперты провели 832 вида исследований. Из 180 проб 92 не соответствовали составу, указанному на упаковке. Кроме того, часть образцов не соответствовала ГОСТу.

Комментарии 6
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хожу-брожу
8 3
Вот вроде и Трамп уже пришел, а все равно порядку нет.
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якуею
7 1
@Более 50 процентов мясных изделий в Кузбассе не соответствуют составу, указанному на этикетке. К таким выводам пришли специалисты Кемеровской межобластной ветеринарной лаборатории.@

"ветеринарной лаборатории"?????? они вроде животными заниматься должны? нет?
и так у нас везде специалисты ветеринары колбасу изучают, актрисы сериалов, старые спортсмены и разные шуты в думе,
пользователь пк и разных гатжетов правительством рулят, самбисты страной........
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[[[
9 0
Только часть не соответствовала ГОСТу??? Сказки. Сейчас вообще нет колбасы по ГОСТу! Максимум, это ТУ (технические условия. Но ТУ это далеко не ГОСТ!
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Анонимный пользователь
13 0
Лучше бы рассказали, где купить настоящую, мясную колбасу.
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Павел Фомин
5 0
Раз не соответствуют ГОСТу, а ГОСТ, это по сути закон, значит нарушен Закон! Ну а раз было установлен случай нарушения ФЗ, то организация установившая этот факт обязана была передать сведения официальным путем в правоохранительные органы, а те должны были дать делу официальный ход, т.е. возбудить дело!
Что-то автор материала, Ольга Светлая ничего об этом в своём материале не написала. А это важно! Т.к. иначе Закон будет продолжать нарушаться, потребители продукта будут и дальше обманываться производителями и продавцами. А деньги истраченные на исследования лабораторией Виталия Коснырева будут выброшены на ветер.
Хотелось бы услышать пояснения госпожи Светлой.
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11111
0 0
Граждане вы что возмущаетесь, Россия держит великий пост, так что всё нормально производители заботятся о нашем духовном совершенствовании.
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