В 2017 году главным гвоздём «Грелка Феста» в Шерегеше станут известные рокеры.

8 апреля для гостей выступит группа «Трубецкой» (бывшая «Ляпис Трубецкой» — прим.ред.), а 23 апреля — Юлия Чичерина. Об этом ВашГород.ру сообщил организатор мероприятия Никита Гирин.

Помимо знаменитых музыкантов, гостей ждёт dance battle, бампербол, фестиваль красок «Холи», чемпионат по кикеру, Instaмарафон и прыжки в бассейн в костюмах, лыжах и сноубордах.

Напомним, на «Грелка Фесте» с 7 по 9 апреля состоится карнавальный спуск, с 21 по 23 апреля — спуск в купальниках. Во время второго организаторы планируют установить рекорд России.

Также на фестивале состоится розыгрыш призов и конкурс красоты «Мисс Шерегеш», победительница которого получит путёвку в Италию.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в этом году фестивалю исполняется пять лет.