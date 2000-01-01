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Весны не будет: погода на выходные в Новосибирске

На «Грелка Фесте» в Шерегеше выступят Чичерина и Трубецкой

Сегодня 14:17
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
https://vk.com/grelkafest

В 2017 году главным гвоздём «Грелка Феста» в Шерегеше станут известные рокеры.

8 апреля для гостей выступит группа «Трубецкой» (бывшая «Ляпис Трубецкой» — прим.ред.), а 23 апреля — Юлия Чичерина. Об этом ВашГород.ру сообщил организатор мероприятия Никита Гирин.

Помимо знаменитых музыкантов, гостей ждёт dance battle, бампербол, фестиваль красок «Холи», чемпионат по кикеру, Instaмарафон и прыжки в бассейн в костюмах, лыжах и сноубордах.

Напомним, на «Грелка Фесте» с 7 по 9 апреля состоится карнавальный спуск, с 21 по 23 апреля — спуск в купальниках. Во время второго организаторы планируют установить рекорд России.

Также на фестивале состоится розыгрыш призов и конкурс красоты «Мисс Шерегеш», победительница которого получит путёвку в Италию.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в этом году фестивалю исполняется пять лет.

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