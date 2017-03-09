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Весны не будет: погода на выходные в Новосибирске

В «Макдоналдсе» чай в 35 раз дороже, чем в магазине — новокузнечанин

Сегодня 15:01
537
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
читатели ВашГород.ру

В популярном ресторане быстрого питания «Макдоналдс» чай стоит едва ли не в 35 раз дороже, чем в магазине, утверждает новокузнечанин Кирилл М.

По его словам, он заказал в кафе чай почти за 70 рублей, однако не ожидал, что за такие деньги ему подадут чашку кипятка с пакетиком «Майского» чая. При этом в прайсе «Макдоналдса» якобы нигде не указано, какой именно напиток стоит 70 рублей.

«Вот такой „элитный“ чай, почти 70 рублей за пакетик. Роскошь! Каждым глотком просто наслаждался», — иронизирует читатель.

Отметим, в Новокузнецке упаковка «Майского» с 25-ю пакетиками стоит в районе 50 рублей. Выходит, что цена за один пакетик магазинного напитка — всего 2 рубля.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что в Новокузнецке у «Макдоналдса» произошло ЧП. Также недавно стало известно, когда в Новокузнецке откроется третий ресторан сети.

Комментарии 7
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кент
14 0
Тоже был удивлен таким ценником конским на "майский чай". Я когда свой заказ получил еще увидел что сахар не положили. На всем экономят, а дерут в три шкуры. Кушать в маке дорогое и сомнительное "удовольствие".
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Эль
11 1
Стандартная ресторанная практика, когда на мелочи идут колоссальные накрутки. Пример хлеб в ресторане за 25 р кусок. Видимо редко в общепите питается мужчина вот и шокирован:))) Меня в Москве "убила" чайная ложка сметаны в борщ за 55р.:)))
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1
6 0
Так кружку с собой можно забирать. Все вклечено )))
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лесной олень
1 0
Успешные компании делают прибыль. Что возмущаться? Придумай как делать прибыли тебе. Капитализм же.
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Чай
7 0
Носите пакетики чая с собой, и хлеба булку. Они же ценник не скрывают, нафига покупать, если вы видите, что это дорого? Все же продается с собой, купите бутер и дома или на работе съеште. А в Москве ложка сметаны за 55 р. в борщ, потому что там простые охранники и почтальоны получают в районе 70тыс., дворники-гастарбайтеры по 30.
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Бусина
1 0
Ну видимо Говору надо бабки как-то отбивать за франшизу........вот и чаек такой.......
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Кирил
2 0
Носите пакетики чая с собой, и хлеба булку. Они же ценник не скрывают, нафига покупать, если вы видите, что это дорого? Все же продается с собой, купите бутер и дома или на работе съеште. А в Москве ложка сметаны за 55 р. в борщ, потому что там простые охранники и почтальоны получают в районе 70тыс., дворники-гастарбайтеры по 30.
да кто ж против? Просто надо писать в меню, чай пакетированный Майский 70р. Тогда какие вопросы?
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