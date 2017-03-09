В популярном ресторане быстрого питания «Макдоналдс» чай стоит едва ли не в 35 раз дороже, чем в магазине, утверждает новокузнечанин Кирилл М.

По его словам, он заказал в кафе чай почти за 70 рублей, однако не ожидал, что за такие деньги ему подадут чашку кипятка с пакетиком «Майского» чая. При этом в прайсе «Макдоналдса» якобы нигде не указано, какой именно напиток стоит 70 рублей.

«Вот такой „элитный“ чай, почти 70 рублей за пакетик. Роскошь! Каждым глотком просто наслаждался», — иронизирует читатель.

Отметим, в Новокузнецке упаковка «Майского» с 25-ю пакетиками стоит в районе 50 рублей. Выходит, что цена за один пакетик магазинного напитка — всего 2 рубля.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что в Новокузнецке у «Макдоналдса» произошло ЧП. Также недавно стало известно, когда в Новокузнецке откроется третий ресторан сети.