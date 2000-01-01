в некоторых районах ходить страшно , кидаются.
а еще "личности" некоторые есть, подкармливают их во дворах, делают вид что занимаются чем то полезным.
их ВСЕХ надо выловить и стерилизовать , чтоб потомства не давали...
Полицейскому пришлось воспользоваться оружием, чтобы прогнать агрессивную кавказскую овчарку.
Инцидент произошёл на улице Студенческой. Старший участковый уполномоченный отдела полиции «Заводской» майор полиции Александр Аманов проводил подворовой обход. Он искал свидетелей и очевидцев ранее совершённого преступления.
Во время разговора с жителями к участковому подошли мужчина с подростком.
В этот момент пробегавшая мимо собака породы кавказская овчарка стала лаять и кидаться на ребёнка, пытаясь укусить его. Майор Аманов стал отгонять агрессивное животное от ребёнка, но собака начала бросаться на полицейского и на граждан, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Сотрудник полиции был вынужден применить табельное оружие, так как животное создавало реальную угрозу жизни и здоровью людей. Он выстрелил в воздух, испуганная овчарка сбежала. Сейчас сотрудник полиции устанавливает владельца собаки.