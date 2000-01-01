Полицейскому пришлось воспользоваться оружием, чтобы прогнать агрессивную кавказскую овчарку.

Инцидент произошёл на улице Студенческой. Старший участковый уполномоченный отдела полиции «Заводской» майор полиции Александр Аманов проводил подворовой обход. Он искал свидетелей и очевидцев ранее совершённого преступления.

Во время разговора с жителями к участковому подошли мужчина с подростком.

В этот момент пробегавшая мимо собака породы кавказская овчарка стала лаять и кидаться на ребёнка, пытаясь укусить его. Майор Аманов стал отгонять агрессивное животное от ребёнка, но собака начала бросаться на полицейского и на граждан, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Сотрудник полиции был вынужден применить табельное оружие, так как животное создавало реальную угрозу жизни и здоровью людей. Он выстрелил в воздух, испуганная овчарка сбежала. Сейчас сотрудник полиции устанавливает владельца собаки.