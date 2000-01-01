В ближайшие дни в Кемеровской области ожидается существенное понижение ночных температур.

По информации Кемеровского гидрометцентра, в ночь на 10 марта столбик термометра опустится до 13…18 градусов ниже ноля, при прояснениях до -23. Днём 10 марта воздух прогреется до −4…−9 градусов. В отдельных районах пройдёт небольшой снег, на дорогах гололедица.

Ночью в субботу, 11 марта, снова похолодает. Синоптики прогнозируют 16…21 градус мороза. Днём ожидается 1…6 градусов со знаком «минус», местами — до 4 градусов тепла.

В ночь на воскресенье, 12 марта, температура воздуха составит −10…−15 градусов, местами — 16…21 ниже ноля. Днём потеплеет до −1…−6, местами до +5 градусов. Осадков в выходные дни не ожидается.