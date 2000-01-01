В Кемеровской области назначен новый исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК РФ.

Им стал Александр Кустов. С января 2014 года он являлся заместителем руководителя ведомства, сообщает SU.

Александр Кустов родился в 1970 году в посёлке Яшкино. Окончил Томский политехнический университет и Томский государственный университет по специальности «юриспруденция», работал следователем. В 2009 году назначен на должность руководителя регионального отдела криминалистики следственного управления, а с 2011 года — руководитель отдела криминалистики следственного управления СК. В январе 2014 года назначен на должность заместителя руководителя управления.

Напомним, прежний исполняющий обязанности главы областного Следкома Павел Муллин лишился должности 3 марта 2017 года. В отношении него возбуждено уголовное дело. Павла Муллина подозревают в «крышевании» незаконного оборота оружия.

Это уже второй скандал, разгоревшийся вокруг руководителей Следственного управления СКР в Кузбассе. В ноябре 2016 года бывший глава ведомства Сергей Калинкин стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве. В конце декабря прошлого года на него завели ещё одно уголовное дело — о превышении должностных полномочий.