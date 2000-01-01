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Стало известно имя нового руководителя кузбасского Следкома

Сегодня 15:54
251
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
yakutsk.bezformata.ru

В Кемеровской области назначен новый исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК РФ.

Им стал Александр Кустов. С января 2014 года он являлся заместителем руководителя ведомства, сообщает SU.

Александр Кустов родился в 1970 году в посёлке Яшкино. Окончил Томский политехнический университет и Томский государственный университет по специальности «юриспруденция», работал следователем. В 2009 году назначен на должность руководителя регионального отдела криминалистики следственного управления, а с 2011 года — руководитель отдела криминалистики следственного управления СК. В январе 2014 года назначен на должность заместителя руководителя управления.

Напомним, прежний исполняющий обязанности главы областного Следкома Павел Муллин лишился должности 3 марта 2017 года. В отношении него возбуждено уголовное дело. Павла Муллина подозревают в «крышевании» незаконного оборота оружия.

Это уже второй скандал, разгоревшийся вокруг руководителей Следственного управления СКР в Кузбассе. В ноябре 2016 года бывший глава ведомства Сергей Калинкин стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве. В конце декабря прошлого года на него завели ещё одно уголовное дело — о превышении должностных полномочий.

Комментарии 5
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хожу-брожу
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Что, и мешки уже для сухарей приобрел?
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1
0 0
А он не боится эту должность занимать? Посадяд же.
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111
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А он не боится эту должность занимать? Посадяд же.
отпустят.
срок заключения напрямую зависит от суммы "заработанного" , и желания делиться...
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