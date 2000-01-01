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Новосибирск: Карта выходных с 10 по 12 марта

Куда сходить на выходных в Новокузнецке — 5 идей

Сегодня 07:00
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
nlanskaya.mypage.ru, Alt-Sector.net, http://www.kultura-nk.ru, https://vk.com/yarmarkank, https://vk.com/event141431102, myWishBoard

В город приходит весеннее солнце, и хочется провести выходные по-особенному.

Совсем скоро горожане начнут устраивать дачные посиделки с шашлыком и грилем. Ну, а пока погода не позволяет, рекомендуем советы эксперта ВашГород.ру Андрея Никатова. По традиции, к пятнице он составил список интересных мест, где в Новокузнецке можно провести выходные. Так куда же сходить, если вам хочется…

Драйва

Пробудиться от зимней хандры, как ничто другое, помогают сочные ритмы гитары, щедро приправленные басом. Да-да, вы правильно поняли: мы снова зовём вас на рок-фестиваль. Как мы уже писали, в это воскресенье Новокузнецк обещают раскачать местные рокеры «Сказки на ночь», The Maugleez и TwinSnakes. Специальный гость программы — новосибирцы To Have Balls.

Фестиваль «Magnet Music» пройдёт 11 марта в 18.00, в ресторане Paulaner Brauhaus.

Ностальгии

«Кэноны» и «Никоны» — это, конечно, хорошо. А ведь многие помнят, как начинали осваивать фотоискусство с крутыми по тогдашним меркам «Зенитами», «Зоркими» и «Сменами». Теперь новокузнецкие любители фотографии и все желающие смогут увидеть этих прадедушек современных «зеркалок» на мини-выставке в Новокузнецком краеведческом музее.

Мини-выставка советской фототехники проработает до 19 марта.

Уюта в доме

Один из проверенных способов сделать квартиру уютной и приятной глазу — это милые вещички, сделанные своими руками. В Новокузнецке почти месяц как проходит выставка товаров местных рукодельниц. Там можно увидеть и приобрести симпатичных плюшевых зайцев, кукол «Тильда», бижутерию, сделанную вручную, украшения в славянском стиле и так далее. Проходит всё действо на 1-м этаже «Сити Молла».

Ярких событий

У нас в Новокузнецке не только своя атмосфера (как бы двусмысленно это не звучало), но и своя «Минута славы». 12 марта в городе стартует «Глобус талантов», в котором каждый может показать своё мастерство, завести новых друзей и выиграть подарки.

Принять в нём участие могут артисты любого жанра, будь то вокал, хореография, стихотворения, рэп, оригинальный жанр и так далее. А уже в это воскресенье новокузнечане смогут увидеть таланты артистов в сольной номинации. Мероприятие начнётся в 14.00 на втором этаже в «Глобусе».

Приятных воспоминаний

Освежите в памяти приятные воспоминания — отберите и распечатайте ваши любимые фотографии, а затем вставьте их в альбом. Когда вдруг нагрянут родственники или просто будет нечем заняться, вы поблагодарите себя за то, что уделили этому время.

Хороших выходных!

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