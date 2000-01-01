Семён Слепаков признался в странной зависимости
09 марта 17:30
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Российский продюсер, комедийный актёр Семён Слепаков спел о любви к животным, в частности, к котам.
Клип на песню «Котозависимость» стал хитом интернета. Видео, опубликованное в Сети 5 марта, за несколько дней получило более 2 миллионов 844 тысяч просмотров.
Котозависимость — это особая форма привязанности к коту, которая сопровождается неконтролируемыми приступами нежности и выражается в готовности постоянно подстраиваться под интересы любимца, — говорится в описании к ролику.