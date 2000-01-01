Российский продюсер, комедийный актёр Семён Слепаков спел о любви к животным, в частности, к котам.

Клип на песню «Котозависимость» стал хитом интернета. Видео, опубликованное в Сети 5 марта, за несколько дней получило более 2 миллионов 844 тысяч просмотров.