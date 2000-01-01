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Семён Слепаков признался в странной зависимости

09 марта 17:30
1201
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ipesenki.ru

Российский продюсер, комедийный актёр Семён Слепаков спел о любви к животным, в частности, к котам.

Клип на песню «Котозависимость» стал хитом интернета. Видео, опубликованное в Сети 5 марта, за несколько дней получило более 2 миллионов 844 тысяч просмотров.

Котозависимость — это особая форма привязанности к коту, которая сопровождается неконтролируемыми приступами нежности и выражается в готовности постоянно подстраиваться под интересы любимца, — говорится в описании к ролику.

Комментарии 6
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3 7
Рифмоплет ушастый. Полная деградация населения России.
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!
7 2
Рифмоплет ушастый. Полная деградация населения России.
Это точно.по тебе особенно заметно.
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Дефектолог
0 1
У него 47 хромосом. Это очевидно!
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Вова
0 0
А где политические мысли?Или дали понять,от куда в хлебе дырочки берутся !
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