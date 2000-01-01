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Экс-мэр Прокопьевска выступил в суде с последним словом

09 марта 16:54
970
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kuzinfo.ru

На очередном заседании суда в четверг, 9 марта, бывший глава Прокопьевска Валерий Гаранин выступил с последним словом.

Своей вины подсудимый не признал, но в то же время предложил возместить ущерб, нанесённый бюджету города. На вопрос судьи, почему он готов возместить ущерб, если не согласен с обвинением, Валерий Гаранин ответить не смог. Об этом пишет Прокопьевск.ру со ссылкой на собственный источник.

Напомним, бывший глава Прокопьевска обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. На предпоследнем заседании суда прокурор попросил назначить ему 3 года реального лишения свободы.

Ожидается, что приговор будет озвучен сегодня, 9 марта.

Комментарии 7
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"Экс-мэр Прокопьевска выступил в суде с последним словом"
ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО-увидел это и подумал- казнят...
ан нет журналюги шутят.
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Боже мой!
8 11
Полный маразм! За реальное убийство не садят. А тут злоупотребление служебными полномочиями, срок три года!!! За такой состав преступления следует садить каждого кто имеет малейшие служебные должности. Они все в этих превышениях своих полномочий. Прицепились к Гаранину, наверное не поддержал основного аппарата.
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Полный маразм! За реальное убийство не садят. А тут злоупотребление служебными полномочиями, срок три года!!! За такой состав преступления следует садить каждого кто имеет малейшие служебные должности. Они все в этих превышениях своих полномочий. Прицепились к Гаранину, наверное не поддержал основного аппарата.
Вот скоро "Крыша КО" выпишется...
Опять скажет.. Я за Новокузнецкий Муниципальный банк, Я за тех кто Лярд акций отжимал... За всех вписавался. да я за этого тоже...
сорри, промолчу. А то тут такаааааяя терррррритория, что ФСБ год разгребать и удивляться.
А Пу и Ме поФиг, хан деньги в их общаг наверно шлет.
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Боже мой!
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Ну вот, сразу видно сколько дармоедов занимающих не рабочие места, гос служащие минусят! Садить вас всех паразитов надо!!!!!!!!!!!!
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старый танкист
0 0
Мартина тоже судили , не так уж и давно .Попал под амнистию, прямо в зале суда.Везёт же людям .Укатил в Анапу , напевая песню, про беую шляпу -" лежу на пляжу я и млею,о жизни своей не жалею ".
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totti
1 0
Мартина тоже судили , не так уж и давно .Попал под амнистию, прямо в зале суда.Везёт же людям .Укатил в Анапу , напевая песню, про беую шляпу -" лежу на пляжу я и млею,о жизни своей не жалею ".
я его (мартина) недавно видел, встретились на светофоре, он сидел за рулем не нового лехуса






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