На очередном заседании суда в четверг, 9 марта, бывший глава Прокопьевска Валерий Гаранин выступил с последним словом.

Своей вины подсудимый не признал, но в то же время предложил возместить ущерб, нанесённый бюджету города. На вопрос судьи, почему он готов возместить ущерб, если не согласен с обвинением, Валерий Гаранин ответить не смог. Об этом пишет Прокопьевск.ру со ссылкой на собственный источник.

Напомним, бывший глава Прокопьевска обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. На предпоследнем заседании суда прокурор попросил назначить ему 3 года реального лишения свободы.

Ожидается, что приговор будет озвучен сегодня, 9 марта.