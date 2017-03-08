В новокузнецком сегменте «Инстаграма» на этой неделе произошёл настоящий цветочно-конфетный бум. Горожанки массово выкладывали снимки с подарками от мужчин.

А что ещё интересного горожане публиковали в «Инстаграме», смотрите в нашей еженедельной подборке «Ваш город вашими глазами». Напоминаем: если вы хотите, чтобы ваш снимок увидели читатели, публикуйте его в «Инстаграме» с хештегом #вашгород.

Начнём мы, конечно, с подарочной феерии на 8 Марта — мимо такой красоты сложно пройти. В Международный женский день новокузнечанок задаривали сладостями

Подарочки от любимого #ялюблютебя #Новокузнецк2017 #выпросилатаки Публикация от Natalie Knyazeva (@natalie_kn666) Мар 8 2017 в 6:52 PST

Вот такой вот праздник Публикация от Римма (@svetlova_pups) Мар 8 2017 в 4:55 PST

…праздничными шариками

Весна, праздники, любовь Публикация от Alena Chernova (@alena_chernova12) Мар 8 2017 в 3:08 PST

И, конечно, цветами. Особенно популярны, как и в каждый год, стали тюльпаны — красные и нежно-розовые.

С 8 марта, красавицы! #весна #8марта Публикация от Ann Deeva (@msanniede) Мар 7 2017 в 10:22 PST

#вамлюбимые Публикация от Ekaterina Zenkova (@katerina.zenk) Мар 8 2017 в 6:28 PST

Я чувствую твою любовь!#СПраздником! #С8марта! #ЛюбимогоЛюблю Публикация от Гедзова Юлия (@julius9779) Мар 8 2017 в 3:23 PST

Впрочем, кто-то в праздник занимался своими делами — фотографировал весеннюю красоту,

Эх веснаааа!!!!#весна#8марта#march#уии Публикация от ZADORINKA (@rina_zador) Мар 8 2017 в 1:31 PST

…няшных котиков,

Всех всех кошечек, поздравляю с чудесным праздником, 8 марта цветите и мурлычте Публикация от Анастасия (@anastasi_ya_z) Мар 7 2017 в 10:44 PST

…гулял с совушкой,

Прогулка с Плюшей Публикация от Snake_house_nvkz (@snake_house_nvkz) Мар 8 2017 в 1:42 PST

…и даже лепил снежного Ждуна. А почему нет?

Он ждет нас весной, летом, зимой и осенью #ждун #8марта #дача #счастьевмелочах Публикация от Карина Шварченко (@karina_shvarchenko) Мар 8 2017 в 1:14 PST

Следующую подборку из «Инстаграма» смотрите на ВашГород.ру в пятницу 17 марта.