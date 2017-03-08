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Новосибирск: Карта выходных с 10 по 12 марта

8-мартовские «хвасты», Ждун и совушка: ваш город вашими глазами

Сегодня 07:10
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
https://www.instagram.com/msanniede/

В новокузнецком сегменте «Инстаграма» на этой неделе произошёл настоящий цветочно-конфетный бум. Горожанки массово выкладывали снимки с подарками от мужчин.

А что ещё интересного горожане публиковали в «Инстаграме», смотрите в нашей еженедельной подборке «Ваш город вашими глазами». Напоминаем: если вы хотите, чтобы ваш снимок увидели читатели, публикуйте его в «Инстаграме» с хештегом #вашгород.

Начнём мы, конечно, с подарочной феерии на 8 Марта — мимо такой красоты сложно пройти. В Международный женский день новокузнечанок задаривали сладостями

Подарочки от любимого #ялюблютебя #Новокузнецк2017 #выпросилатаки

Публикация от Natalie Knyazeva (@natalie_kn666)

Вот такой вот праздник

Публикация от Римма (@svetlova_pups)

…праздничными шариками

Весна, праздники, любовь

Публикация от Alena Chernova (@alena_chernova12)

И, конечно, цветами. Особенно популярны, как и в каждый год, стали тюльпаны — красные и нежно-розовые.

С 8 марта, красавицы! #весна #8марта

Публикация от Ann Deeva (@msanniede)

#вамлюбимые

Публикация от Ekaterina Zenkova (@katerina.zenk)

Я чувствую твою любовь!#СПраздником! #С8марта! #ЛюбимогоЛюблю

Публикация от Гедзова Юлия (@julius9779)

Впрочем, кто-то в праздник занимался своими делами — фотографировал весеннюю красоту,

Эх веснаааа!!!!#весна#8марта#march#уии

Публикация от ZADORINKA (@rina_zador)

…няшных котиков,

…гулял с совушкой,

Прогулка с Плюшей

Публикация от Snake_house_nvkz (@snake_house_nvkz)

…и даже лепил снежного Ждуна. А почему нет?

Он ждет нас весной, летом, зимой и осенью #ждун #8марта #дача #счастьевмелочах

Публикация от Карина Шварченко (@karina_shvarchenko)

Следующую подборку из «Инстаграма» смотрите на ВашГород.ру в пятницу 17 марта.

Комментарии 2
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Лю
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Тюльпаны из Ленты? Действительно, хвасты)) Эх, не разбалованы мужским вниманием в Новокузнецке девушки...
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