В новокузнецком сегменте «Инстаграма» на этой неделе произошёл настоящий цветочно-конфетный бум. Горожанки массово выкладывали снимки с подарками от мужчин.
А что ещё интересного горожане публиковали в «Инстаграме», смотрите в нашей еженедельной подборке «Ваш город вашими глазами». Напоминаем: если вы хотите, чтобы ваш снимок увидели читатели, публикуйте его в «Инстаграме» с хештегом #вашгород.
Начнём мы, конечно, с подарочной феерии на 8 Марта — мимо такой красоты сложно пройти. В Международный женский день новокузнечанок задаривали сладостями
Подарочки от любимого #ялюблютебя #Новокузнецк2017 #выпросилатаки
Публикация от Natalie Knyazeva (@natalie_kn666)
Публикация от Римма (@svetlova_pups)
…праздничными шариками
Публикация от Alena Chernova (@alena_chernova12)
И, конечно, цветами. Особенно популярны, как и в каждый год, стали тюльпаны — красные и нежно-розовые.
С 8 марта, красавицы! #весна #8марта
Публикация от Ann Deeva (@msanniede)
Публикация от Ekaterina Zenkova (@katerina.zenk)
Я чувствую твою любовь!#СПраздником! #С8марта! #ЛюбимогоЛюблю
Публикация от Гедзова Юлия (@julius9779)
Впрочем, кто-то в праздник занимался своими делами — фотографировал весеннюю красоту,
Эх веснаааа!!!!#весна#8марта#march#уии
Публикация от ZADORINKA (@rina_zador)
…няшных котиков,
Всех всех кошечек, поздравляю с чудесным праздником, 8 марта цветите и мурлычте
Публикация от Анастасия (@anastasi_ya_z)
…гулял с совушкой,
Публикация от Snake_house_nvkz (@snake_house_nvkz)
…и даже лепил снежного Ждуна. А почему нет?
Он ждет нас весной, летом, зимой и осенью #ждун #8марта #дача #счастьевмелочах
Публикация от Карина Шварченко (@karina_shvarchenko)
Следующую подборку из «Инстаграма» смотрите на ВашГород.ру в пятницу 17 марта.