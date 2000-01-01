Новокузнечане, паркующиеся не по правилам, уже в который раз возмутили горожан.

Очередную иллюстрацию фразы «мне плевать на всех, паркуюсь, где хочу» новокузнечане выложили в популярный городской паблик. Как становится понятно по снимкам, неизвестный оставил свой «Мерседес» на тротуаре, рядом со знаком пешеходного перехода.

В комментариях новокузнечанин Максим С. отметил, что новокузнецкие водители «уже давно» паркуются на тротуарах. А стал ли сам автор снимков жаловаться на водителя в «Мобильный патруль», неизвестно.

Отметим, фотографии сделаны у гипермаркета «Лента» на Левом берегу.