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Названы самые экологически чистые и грязные регионы России

Сегодня 07:40
219
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
cs7062.vk.me

Экологи рассказали о самых чистых и самых грязных регионах России.

Рейтинг представили эксперты общественной организации «Зелёный Патруль». В каждом субъекте РФ они оценивали состояние атмосферы, воды и почв, биоресурсов, отношение к экологическим проблемам властей и общества, уровень экологического образования, внедрение природоохранных технологий на предприятиях, состояние хранилищ бытовых и промышленных отходов. Всего при составлении рейтинга учитывался 21 показатель, пишет «Российская газета».

Лидерами по чистоте окружающей среды стали Алтай и Чувашия, а также Москва, Санкт-Петербург, Белгородская, Тюменская и Ульяновская области, Чукотка.

В десятку худших с точки зрения экологии вошли Иркутская, Курганская, Ленинградская, Московская, Оренбургская, Свердловская, Тверская, Челябинская, области, Еврейская АО и Республика Бурятия.

Сибирский город Красноярск и вовсе объявлен зоной экологического бедствия. К таким последствиям, считают эксперты, привела деятельность местного алюминиевого завода и ряда других промышленных предприятий.

Комментарии 4
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y
3 0
Чо кубас даже в рейтинг не вошел?
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Кам
1 0
Воздух в Катандинской степи настолько чистый, что можно делать хирургические операции прям на улице.. любой хирургический кабинет Москвы или Питера позавидует..
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Эггей
0 0
Сейчас начнется миграция новокузнечан на Чукотку и Бурятия.
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Как у нас в Новокузнецке
0 0
"Зоной экологического бедствия" объявлен Красноярск. Местный алюминиевый завод - один из крупнейших в мире - работает в черте города-миллионника. Его дымы вместе с выбросами цементного завода и десятков других предприятий, десятков крупных угольных котельных и тысяч бытовых угольных котлов, автомобильными выхлопами периодически создают в городе смог, который красноярцы окрестили "режимом черного неба".
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