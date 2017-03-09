Экологи рассказали о самых чистых и самых грязных регионах России.

Рейтинг представили эксперты общественной организации «Зелёный Патруль». В каждом субъекте РФ они оценивали состояние атмосферы, воды и почв, биоресурсов, отношение к экологическим проблемам властей и общества, уровень экологического образования, внедрение природоохранных технологий на предприятиях, состояние хранилищ бытовых и промышленных отходов. Всего при составлении рейтинга учитывался 21 показатель, пишет «Российская газета».

Лидерами по чистоте окружающей среды стали Алтай и Чувашия, а также Москва, Санкт-Петербург, Белгородская, Тюменская и Ульяновская области, Чукотка.

В десятку худших с точки зрения экологии вошли Иркутская, Курганская, Ленинградская, Московская, Оренбургская, Свердловская, Тверская, Челябинская, области, Еврейская АО и Республика Бурятия.

Сибирский город Красноярск и вовсе объявлен зоной экологического бедствия. К таким последствиям, считают эксперты, привела деятельность местного алюминиевого завода и ряда других промышленных предприятий.