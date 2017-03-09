Президент России Владимир Путин снял с должностей десять генералов из структур МВД, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

В отставку, в частности, отправлены:

начальник управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу генерал-лейтенант полиции Владимир Берглезов,

глава следственного управления СК в Приморье генерал-лейтенант юстиции Сергей Бобровничий,

начальник УФСИН по Саратовской области генерал-майор внутренней службы Александр Гнездилов,

первый замначальника Московского университета МВД генерал-майор полиции Сергей Жевлакович,

начальник управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН генерал-майор внутренней службы Александр Новиков,

глава ГУ МВД по Самарской области генерал-лейтенант полиции Сергей Солодовников,

начальник управления МВД по Вологодской области генерал-майор полиции Виталий Федотов,

старший следователь по особо важным делам при председателе СК генерал-майор юстиции Александр Филин,

глава ГУ МВД по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Иван Шаев,

начальник УФСИН по Мордовии генерал-майор внутренней службы Рамазан Ягьяев.

Кроме того, от должностей освобождены прокурор Еврейской автономной области Лидия Дьяконова и прокурор Чувашской Республики Сергей Легостаев.

О причинах кадровых изменений не сообщается.