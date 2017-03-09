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Путин уволил сразу десять генералов из силовых ведомств

09 марта 19:42
735
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
cdn14.img22.ria.ru

Президент России Владимир Путин снял с должностей десять генералов из структур МВД, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

В отставку, в частности, отправлены:

  • начальник управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу генерал-лейтенант полиции Владимир Берглезов,
  • глава следственного управления СК в Приморье генерал-лейтенант юстиции Сергей Бобровничий,
  • начальник УФСИН по Саратовской области генерал-майор внутренней службы Александр Гнездилов,
  • первый замначальника Московского университета МВД генерал-майор полиции Сергей Жевлакович,
  • начальник управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН генерал-майор внутренней службы Александр Новиков,
  • глава ГУ МВД по Самарской области генерал-лейтенант полиции Сергей Солодовников,
  • начальник управления МВД по Вологодской области генерал-майор полиции Виталий Федотов,
  • старший следователь по особо важным делам при председателе СК генерал-майор юстиции Александр Филин,
  • глава ГУ МВД по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Иван Шаев,
  • начальник УФСИН по Мордовии генерал-майор внутренней службы Рамазан Ягьяев.

Кроме того, от должностей освобождены прокурор Еврейской автономной области Лидия Дьяконова и прокурор Чувашской Республики Сергей Легостаев.

О причинах кадровых изменений не сообщается.

Комментарии 8
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Думаю, что Путину
24 0
надо было начинать по предложению Г.Явлинского - с себя любимого и Медведеева "Димона" ,
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1
14 0
скоро выборы. ненадёжные, недовольные, замеченные в чем либо лишаются мест у руля...
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1
0 0
Еще бы возраст пенсионеров озвучили 80 и более???
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вася
2 0
Скорей всего пенсов на пеньзию справили. Пенсия у таких товарищей рублей 30-40, плюс надбавки. Жить можно.
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Lexi Di
0 0
А в Кем волости все спокойно!
Да у нас тут и так сократили не только управляющих,но и весь состав!Колоний и тюрем очень мало!Как будто преступлений стало меньше!Чувствуете чем пахнет!???
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Железный
0 0
надо было начинать по предложению Г.Явлинского - с себя любимого и Медведеева "Димона" ,
он те не Димон!
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Борщ
2 0
Предвыборный конвейер заработал!!!!!!!!!!
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