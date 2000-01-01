Некоторые министерства намерены изменить порядок выплат материнского капитала. Программу хотят сделать адресной.

Как сообщает «Интерфакс», глава Минтруда РФ Максим Топилин выступил против продления программы материнского капитала на условиях адресной поддержки.

«Применительно к федеральному маткапу мы таких предложений не видели, хотя я знаю, что наши коллеги в отдельных ведомствах такую идею вынашивают», — сказал Топилин.

Как сообщал ВашГород.ру, Минтруд РФ предложил продлить программу материнского капитала на 5 лет до 2023 года.

Материнский капитал — сумма, начисляемая матери за рождение второго или последующих детей, рожденных или усыновленных в период до 31 декабря 2018 года. Программа предусматривает разовую единовременную выплату в размере 453 тыс. рублей.

Самым популярным направлением расходования маткапитала является улучшение жилищных условий. Ранее ВашГород.ру рассказывал о доступном жилье, которое можно приобрести на материнский капитал.