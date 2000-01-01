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Сибирские учёные создали лекарство от гонконгского гриппа

Сегодня 09:15
404
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
europa.eu

Учёные из Новосибирска вместе с питерскими коллегами разработали новое лекарство от гриппа.

Препарат создан на основе полыни и хвойных растений, точнее, летучих веществ и камфоры в их составе, пишет «РИА Новости». Исследователи провели эксперименты на мышах: даже небольшая доза препарата на 60% защищает грызунов от гибели, при увеличении дозы эффективность нового лекарства только возрастает. Как сообщила Ольга Яровая из Новосибирского института органической химии, новое лекарство эффективно против разных видов гриппа:

— Мы показали, что продукт взаимодействия двух доступных соединений камфоры и аминоэтанола, названный нами камфецин, обладает широким спектром противовирусной активности. Так, вещество оказалось активным по отношению к штаммам вируса гриппа типа А, в том числе свиного гриппа, гонконгского гриппа и птичьего гриппа, а также вируса типа В.

Как отметили учёные, в некоторых случаях камфецин показал такую же мощность, как осельтамивир. Это лекарство против гриппа, рекомендованное экспертами Всемирной организации здравоохранения.

Теперь задача исследователей — разработать ингаляционную и интраназальную форму лекарства и начать первую стадию клинических испытаний.

Напомним, ранее новосибирские вирусологи разработали препарат против гриппа на основе кустарника селитрянки.

Комментарии 5
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Читатель
0 0
Все новое - хорошо забытое старое. Давно травами лечусь, побочек меньше
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y
1 0
В баню веники с кедра и елки, с добавлением трав.
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бревно Ленина
0 0
Жалко, что цветы из аватарок убрали. Веселенько было. Здесь можно было гвоздички поместить. Ни о чём, но красиво.
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Седой 11076
0 0
Сибирские ученые рвут британских коллег на ветошь.
Рак уже вылечили,СПИД на подходе,гонгконский грипп елками забороли.
Осталось не охваченным лишь одно перспективное исследование-лечение последствий дизентерии кедровыми шишками и влияния толщины шишки на эффективность применения.
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