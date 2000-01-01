Учёные из Новосибирска вместе с питерскими коллегами разработали новое лекарство от гриппа.

Препарат создан на основе полыни и хвойных растений, точнее, летучих веществ и камфоры в их составе, пишет «РИА Новости». Исследователи провели эксперименты на мышах: даже небольшая доза препарата на 60% защищает грызунов от гибели, при увеличении дозы эффективность нового лекарства только возрастает. Как сообщила Ольга Яровая из Новосибирского института органической химии, новое лекарство эффективно против разных видов гриппа:

— Мы показали, что продукт взаимодействия двух доступных соединений камфоры и аминоэтанола, названный нами камфецин, обладает широким спектром противовирусной активности. Так, вещество оказалось активным по отношению к штаммам вируса гриппа типа А, в том числе свиного гриппа, гонконгского гриппа и птичьего гриппа, а также вируса типа В.

Как отметили учёные, в некоторых случаях камфецин показал такую же мощность, как осельтамивир. Это лекарство против гриппа, рекомендованное экспертами Всемирной организации здравоохранения.

Теперь задача исследователей — разработать ингаляционную и интраназальную форму лекарства и начать первую стадию клинических испытаний.

Напомним, ранее новосибирские вирусологи разработали препарат против гриппа на основе кустарника селитрянки.