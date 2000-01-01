Православные россияне 30 марта начнут отмечать День святого Патрика.

Решение приняли 9 марта 2017 года на заседании Священного Синода. Помимо Патрика, в православный календарь вошли более десятка других святых, почитаемых верующими Западной Европы. Их объединяет, что они были канонизированы до 1054 года, когда произошло разделение Церкви на западную и восточную.

В список вошёл и святой Патрикий, более известный россиянам как святой Патрик. Чествовать его в России начнут 30 марта — в день его земной кончины (около 385−461 нашей эры по старому стилю). На Западе же День святого Патрика празднуют по новому стилю — 17 марта.

При выборе святых также учитывали почитание их православными в западноевропейских епархиях РПЦ, пишет «РИА Новости». Помимо этого, Синод обращал внимание, не упоминалось ли имя святого в трудах по борьбе с восточной Церковью.