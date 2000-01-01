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В России станут отмечать День святого Патрика

Сегодня 09:50
785
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://pressa.today

Православные россияне 30 марта начнут отмечать День святого Патрика.

Решение приняли 9 марта 2017 года на заседании Священного Синода. Помимо Патрика, в православный календарь вошли более десятка других святых, почитаемых верующими Западной Европы. Их объединяет, что они были канонизированы до 1054 года, когда произошло разделение Церкви на западную и восточную.

В список вошёл и святой Патрикий, более известный россиянам как святой Патрик. Чествовать его в России начнут 30 марта — в день его земной кончины (около 385−461 нашей эры по старому стилю). На Западе же День святого Патрика празднуют по новому стилю — 17 марта.

При выборе святых также учитывали почитание их православными в западноевропейских епархиях РПЦ, пишет «РИА Новости». Помимо этого, Синод обращал внимание, не упоминалось ли имя святого в трудах по борьбе с восточной Церковью.

Комментарии 11
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Не важно
1 0
Это все хорошо, но 30 это четверг, а 17 пятница. Отсюда вывод, отмечать буду по Западному календарю. Ух, какой я бездуховный...
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((
7 2
Все традиции, создаваемые веками, меняют, разрушают. Зачем? Очевидно, это очень заразная болезнь. Даже РПЦ не устояла.
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11
10 0
а день независимости США будет, 4 июля?
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...
3 0
Ага..Лучше-ПРАЗДНИК святого Йоргена..)))
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y
2 2
Опять лгбт магарита рекламирует.
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Свой
6 4
а день независимости США будет, 4 июля?
Импортозамещение.Очередное вытеснение своих ценностей.Иудейская(православная) церковь,она же по википедии секта,в чём согласен полностью,пока поддерживается властью и достаточна сильна.Очень много христиан(евреев то есть) на Российской земле и Патрики прибывают.Но не долог этот век.
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*
3 0
Ну наконец-то! Побольше праздников разных! Каждый день недели нужно что-нибудь отмечать, тогда как заживем! ))) Это чтобы народ не ныл, что на Западе лучше, вот нам и ответ - чем вам не Запад? Вот даже день Св. Патрика можно отпраздновать теперь ))
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Дон Хенаро 38444
0 0
Ну наконец-то! Побольше праздников разных! Каждый день недели нужно что-нибудь отмечать, тогда как заживем! ))) Это чтобы народ не ныл, что на Западе лучше, вот нам и ответ - чем вам не Запад? Вот даже день Св. Патрика можно отпраздновать теперь ))
Сегодня день архивов России!!! За архивариусов!!!!
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с
0 0
а день независимости США будет, 4 июля?
Так я, таки, постесняюсь спросить: Трамп уже чмо или ещё нет, кто в курсе ??? Штотварицца, ...лять, ШТОТВАРИЦЦА !!!

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