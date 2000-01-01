ООО «Терра-5» в Кемерове оштрафовали за антисанитарию.

Речь идёт о заведении, расположенном на проспекте Ленина, 106. С жалобой в Роспотребнадзор по Кемеровской области обратился горожанин. Он сообщил, что на предприятии живут тараканы и грызуны.

Специалисты ведомства провели административное расследование. Информация о насекомых подтвердилась.

В баре, моечной столовой посуды, кондитерском цехе обнаружены живые и павшие особи рыжих тараканов; установлено, что в моечной столовой посуды, горячем и кондитерском цехах не проведена герметизация отверстий в местах прохождения коммуникаций; в складе суточного запаса продуктов не установлена сетка-решетка в месте выхода вентиляционного отверстия; уборка и дезинфекция помещений кафе проводится некачественно: на стенах, кабель-каналах имеются следы жизнедеятельности синантропных членистоногих — мелкие чёрные точки, — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Несмотря на заявление представителя компании о том, что все выявленные нарушения устранены, суд назначил ООО «Терра-5» штраф в размере 10 тысяч рублей.