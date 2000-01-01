Компания «Трэвэлерс кофе Москва» обратилась с иском в суд к «Трэвэлерс кофе Новокузнецк» с требованием о прекращении использования товарного знака.

16 февраля исковое заявление было оставлено без движения до 6 марта. За это время московская фирма должна была предоставить суду дополнительные документы, сообщает SU.

Однако руководство столичной компании этого не сделало. Суд вернул истцу заявление и деньги за госпошлину.