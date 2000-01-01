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Новосибирск: Карта выходных с 10 по 12 марта

Москвичи захотели сменить название популярной кофейни в Новокузнецке

Сегодня 10:11
740
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
s1.intermoda.ru

Компания «Трэвэлерс кофе Москва» обратилась с иском в суд к «Трэвэлерс кофе Новокузнецк» с требованием о прекращении использования товарного знака.

16 февраля исковое заявление было оставлено без движения до 6 марта. За это время московская фирма должна была предоставить суду дополнительные документы, сообщает SU.

Однако руководство столичной компании этого не сделало. Суд вернул истцу заявление и деньги за госпошлину.

Комментарии 2
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бревно Ленина
8 0
ВГ, вчера в художественном музее был полный зашибись. А вы там приготовьте побольше новостей про магазины., про торговые центры... Чо там в "Планете" кстати, всё норм?
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1 0
ВГ, вчера в художественном музее был полный зашибись. А вы там приготовьте побольше новостей про магазины., про торговые центры... Чо там в "Планете" кстати, всё норм?
дык с музея ни чё не возьмёшь! а вг не репортеры а рекламные агенты.
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