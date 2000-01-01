В кемеровском «Парке Чудес» включили часть аттракционов.

Горожане могут покататься ежедневно с 12.00 до 18.00 на автодроме, «Летающих драконах», «Весёлых горках» и «Весёлом паровозике».

На автодроме дети ростом от 100 до 120 сантиметров должны кататься только со взрослыми, старше 8 лет могут пойти одни. Билеты стоят 80 рублей. На «Летающих драконов» детей от 3 до 7 лет пускают только со взрослыми. Одна поездка стоит 70 рублей.

На «Весёлых горках» дети ростом от 110 до 140 сантиметров могут прокатиться в сопровождении взрослых. Стоит поездка 70 рублей. На «Весёлый паровозик» детей до 3 лет пускают бесплатно в сопровождении взрослого, детей от 3 до 7 лет - с отдельным билетом и в компании взрослых. Цена — 70 рублей.

Остальные карусели начнут работать в апреле-мае, когда температура повысится до примерно 15 градусов тепла, добавили в «Парке Чудес».