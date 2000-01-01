Сейчас частные дома по удобствам и комфорту практически не уступают квартирам, а иногда и превосходят их. ВашГород.ру решил узнать, сколько стоят коттеджи, в которых есть всё необходимое для комфортного проживания.

С помощью сайта по поиску недвижимости БудуДома.ру мы нашли наиболее интересные предложения домов, которые располагаются в черте города. Стоимость коттеджей, в которых есть все коммуникации, начинается в среднем от 2 миллионов рублей. А если к этому добавить хорошую отделку и большую площадь, то цены устремляются к 3 миллионам и выше.

Так, например, в Куйбышевском районе на улице Лаукшина продаётся коттедж площадью 245 кв.м. по цене 4-комнатной квартире в центре Новокузнецка. За коттедж владелец просит 3 миллиона 150 тысяч рублей. В доме есть все коммуникации: вода на участке из скважины, стоит насос и накопительный бак, канализация. Отопление коттеджа осуществляется с помощью твердотопливного котла.

В Заводском районе на улице Солдатская продаётся 3-этажный дом площадью 200 кв.м. за 3 миллиона 500 тысяч рублей. В доме есть водоснабжение, канализация, телефон, интернет, кабельное телевидение, котельная. Отмечается, что неподалёку располагается остановка общественного транспорта.

За эту же сумму можно приобрести дом площадью 150 кв.м. в Орджоникидзевском районе в Телецком переулке. Кроме всех коммуникаций, на территории располагаются гараж, баня и другие надворные постройки. Также продавец готов торговаться.

За кирпичный дом на улице Речной в Орджоникидзевском районе просят 3 миллиона 870 тысяч рублей. Площадь — 93 кв.м. В объявлении отмечается, что дом внутри отремонтирован, сделана новая проводка, установлен и опломбирован новый счетчик электроэнергии. На полу везде линолеум, в столовой и ванной комнате пол с подогревом. Функционирует газовая печь и в наличии три газовых баллона. Также на участке есть два капитальных гаража, два погреба и другие постройки.

Один из немногих домов в Новокузнецке, к которому подведён газ, стоит 4 миллиона 200 тысяч рублей. Коттедж расположен на улице Привольной в Заводском районе. Кроме газопровода, в 3-этажном доме есть центральное водоснабжение, канализация.