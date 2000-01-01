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Сколько стоят коттеджи в Новокузнецке, в которых всё есть

Сегодня 11:00
1255
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Будудома.ру

Сейчас частные дома по удобствам и комфорту практически не уступают квартирам, а иногда и превосходят их. ВашГород.ру решил узнать, сколько стоят коттеджи, в которых есть всё необходимое для комфортного проживания.

С помощью сайта по поиску недвижимости БудуДома.ру мы нашли наиболее интересные предложения домов, которые располагаются в черте города. Стоимость коттеджей, в которых есть все коммуникации, начинается в среднем от 2 миллионов рублей. А если к этому добавить хорошую отделку и большую площадь, то цены устремляются к 3 миллионам и выше.

Так, например, в Куйбышевском районе на улице Лаукшина продаётся коттедж площадью 245 кв.м. по цене 4-комнатной квартире в центре Новокузнецка. За коттедж владелец просит 3 миллиона 150 тысяч рублей. В доме есть все коммуникации: вода на участке из скважины, стоит насос и накопительный бак, канализация. Отопление коттеджа осуществляется с помощью твердотопливного котла.

В Заводском районе на улице Солдатская продаётся 3-этажный дом площадью 200 кв.м. за 3 миллиона 500 тысяч рублей. В доме есть водоснабжение, канализация, телефон, интернет, кабельное телевидение, котельная. Отмечается, что неподалёку располагается остановка общественного транспорта.

За эту же сумму можно приобрести дом площадью 150 кв.м. в Орджоникидзевском районе в Телецком переулке. Кроме всех коммуникаций, на территории располагаются гараж, баня и другие надворные постройки. Также продавец готов торговаться.

За кирпичный дом на улице Речной в Орджоникидзевском районе просят 3 миллиона 870 тысяч рублей. Площадь — 93 кв.м. В объявлении отмечается, что дом внутри отремонтирован, сделана новая проводка, установлен и опломбирован новый счетчик электроэнергии. На полу везде линолеум, в столовой и ванной комнате пол с подогревом. Функционирует газовая печь и в наличии три газовых баллона. Также на участке есть два капитальных гаража, два погреба и другие постройки.

Один из немногих домов в Новокузнецке, к которому подведён газ, стоит 4 миллиона 200 тысяч рублей. Коттедж расположен на улице Привольной в Заводском районе. Кроме газопровода, в 3-этажном доме есть центральное водоснабжение, канализация.

Комментарии 6
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43 2
Михаил Шестаков-подработку нашел риэлтором?
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44 3
а где " на правах рекламы" ? опять афторр деньги мимо кассы пронёс ???
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Вася
7 0
Отличный вариант жить в своем доме, еще лучше в таунхаусе, или коттеджном поселке где нету дурных соседей или проходной улицы. И теперь когда цены практически сравниваются с ценами на квартиру многие начинают задумываться а нафиг надо в муравейнике жить ...
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Да реклама так себе... скорей антиреклама, внутренняя отделка домов на 4 милл. не тянет..
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Ольга, оценщик
2 2
Хочу сказать автору статьи, что благоустройство в частном доме уже ДАВНО НЕ РОСКОШЬ, живем в 21 веке! Что трудного в доме толчок установить, септик сделать, воду провести? Все в деньги упирается и желание хозяина. И давайте не будем ставить в сравнение с квартирой. Это очень глупое сравнение, если Вы понимаете о чем я. Просто надо понимать, из чего складывается цена коттеджа. Это стоимость стройматериалов+ земельный участок+работы по постройке дома. Дома, кстати, ужасные подобрали, просто совхоз какой-то.
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Анонимный пользователь
3 0
Хочу сказать автору статьи, что благоустройство в частном доме уже ДАВНО НЕ РОСКОШЬ, живем в 21 веке! Что трудного в доме толчок установить, септик сделать, воду провести? Все в деньги упирается и желание хозяина. И давайте не будем ставить в сравнение с квартирой. Это очень глупое сравнение, если Вы понимаете о чем я. Просто надо понимать, из чего складывается цена коттеджа. Это стоимость стройматериалов+ земельный участок+работы по постройке дома. Дома, кстати, ужасные подобрали, просто совхоз какой-то.
Не знаю, про какое благоустройство вы говорите, видимо про Европу?)))) Живу в частном секторе в Абашево. Так там не то, что благоустройство и толчок в дом, там даже напруги на свет нормальной нет. И у некоторых даже садовые толчки похожи непонятно на что и моются не в банях и душах а с тазиками на кухнях)) Вот что реально происходит в частном секторе, а не то что вы тут мните и 21 веком называете
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