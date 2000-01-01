Во время женевского автомобильного салона обнародовали результаты полуфинала конкурса «Всемирный автомобиль года».

За победу поборются кроссоверы «Ягуар Эф Пейс», «Ауди Кью5» «Ви Дабл Ю Тигуан», сообщает издание «Экономика сегодня».

В той же номинации полуфиналистами класса «люкс» оказались «Вольво Эс 90», «Мерседес Бенц Е-Класс», «БМВ 5 серии». За звание машины с лучшим дизайном будут бороться «Ягуар Эф Пейс», «Тойота Си-Эйч Ар» и «Мерседес Бенц Эс-Класс Кабриолет».

Победителя назовут в апреле этого года по результатам голосования автожурналистов из 74 государств, в том числе, из России.