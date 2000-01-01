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Новосибирск: Карта выходных с 10 по 12 марта

Названы лучшие автомобили мира

Сегодня 10:53
478
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pbs.twimg.com

Во время женевского автомобильного салона обнародовали результаты полуфинала конкурса «Всемирный автомобиль года».

За победу поборются кроссоверы «Ягуар Эф Пейс», «Ауди Кью5» «Ви Дабл Ю Тигуан», сообщает издание «Экономика сегодня».

В той же номинации полуфиналистами класса «люкс» оказались «Вольво Эс 90», «Мерседес Бенц Е-Класс», «БМВ 5 серии». За звание машины с лучшим дизайном будут бороться «Ягуар Эф Пейс», «Тойота Си-Эйч Ар» и «Мерседес Бенц Эс-Класс Кабриолет».

Победителя назовут в апреле этого года по результатам голосования автожурналистов из 74 государств, в том числе, из России.

Комментарии 3
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Роман
14 0
«Ягуар Эф Пейс», «Ауди Кью5» «Ви Дабл Ю Тигуан- АААА!!покажите автору как на англ раскладку переключать!)
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y
1 1
«Ягуар Эф Пейс», «Ауди Кью5» «Ви Дабл Ю Тигуан- АААА!!покажите автору как на англ раскладку переключать!)
Они до нас не доедут :)
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лет ми спик фром май харт
2 0
«Ягуар Эф Пейс», «Ауди Кью5» «Ви Дабл Ю Тигуан- АААА!!покажите автору как на англ раскладку переключать!)
Хорошо еще, что в финалисты не пробились Mitsubishi Pistachio и Pagani Huayra.
Так бы Ольга выдала бы нам на-гора пару транскрипций.
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