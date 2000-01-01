Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ГИДПОГОРОДУ
Новосибирск: Карта выходных с 10 по 12 марта

Получить гражданство России станет легче

Сегодня 11:28
434
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
1nnc.net

В Госдуме предложили упростить порядок получения российского гражданства.

Он будет распространяться на тех, кто родился в России или имеет предков, появившихся на свет в границах РФ. Они смогут получить вид на жительство без документального подтверждения об отказе от гражданства другого государства. Соответствующий законопроект обсудит в пятницу комитет Госдумы по делам национальностей, пишут «Известия».

Депутаты предлагают внести изменения в федеральные законы «О гражданстве РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Автором инициативы выступил заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин из «Единой России». Его поддержали однопартийцы Артём Туров, Наталья Поклонская и Умахан Умаханов.

Комментарии 4
Добавить комментарий
аватар
1
1 0
а и правильно . а лучше на границах пустые паспорта выдавать , взял паспорт заполнил и ты уже россиянин, что звучит уже не так...
ответить
аватар
y
0 2
а и правильно . а лучше на границах пустые паспорта выдавать , взял паспорт заполнил и ты уже россиянин, что звучит уже не так...
Ольга читай внимательнее что фигачишь.
ответить
аватар
Скорее
3 0
Чурки, арменки все к нам, раздача халявы.
ответить
аватар
Питерский дворник
0 0
Да, самое интересно для меня всегда было понять, как Владимир Вольфович Жириновский (прочитайте медленно ещё раз) может быть РУССКИМ патриотом?? Может я чего упускаю????
ответить
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Ремонт офисов и квартир под ключ: выбирай нас!
Расценки на отделку пластиковыми панелями - недорого.
Ремонт стекла iPhone - лучшие цены.
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+
ВСЕ НОВОСТИ