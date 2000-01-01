В Госдуме предложили упростить порядок получения российского гражданства.

Он будет распространяться на тех, кто родился в России или имеет предков, появившихся на свет в границах РФ. Они смогут получить вид на жительство без документального подтверждения об отказе от гражданства другого государства. Соответствующий законопроект обсудит в пятницу комитет Госдумы по делам национальностей, пишут «Известия».

Депутаты предлагают внести изменения в федеральные законы «О гражданстве РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Автором инициативы выступил заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин из «Единой России». Его поддержали однопартийцы Артём Туров, Наталья Поклонская и Умахан Умаханов.