Суд вынес приговор бывшему главе Прокопьевска Валерию Гаранину.

Чиновник, обвиняемый в злоупотреблении должностных полномочий, освобождён по амнистии.

Приговором суда Гаранину назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права занимать управленческие должности сроком 2 года. В связи с актом амнистии освобождён от наказания, — сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

Напомним, в 2010 году Валерий Гаранин купил квартиру на бюджетные деньги. Он перечислил на банковский счёт своей знакомой 2 миллиона 400 тысяч рублей из городского бюджета. При этом рыночная стоимость квартиры составляла 1 миллион 395 тысяч рублей.

В результате неправомерных действий должного лица городскому бюджету причинен ущерб на сумму более 1 млн. рублей, — сообщал ранее региональный Следком.

В ходе расследования уголовного дела проведена почерковедческая экспертиза, которая подтвердила факт подписания чиновником распоряжений о перечислении бюджетных средств. Свою вину Гаранин не признал. В то же время, выступая 9 марта в суде с последним словом, заявил, что готов возместить ущерб.

Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.