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Экс-мэру Прокопьевска вынесли приговор

Сегодня 11:46
661
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
rdnewsnow.com

Суд вынес приговор бывшему главе Прокопьевска Валерию Гаранину.

Чиновник, обвиняемый в злоупотреблении должностных полномочий, освобождён по амнистии.

Приговором суда Гаранину назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права занимать управленческие должности сроком 2 года. В связи с актом амнистии освобождён от наказания, — сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

Напомним, в 2010 году Валерий Гаранин купил квартиру на бюджетные деньги. Он перечислил на банковский счёт своей знакомой 2 миллиона 400 тысяч рублей из городского бюджета. При этом рыночная стоимость квартиры составляла 1 миллион 395 тысяч рублей.

В результате неправомерных действий должного лица городскому бюджету причинен ущерб на сумму более 1 млн. рублей, — сообщал ранее региональный Следком.

В ходе расследования уголовного дела проведена почерковедческая экспертиза, которая подтвердила факт подписания чиновником распоряжений о перечислении бюджетных средств. Свою вину Гаранин не признал. В то же время, выступая 9 марта в суде с последним словом, заявил, что готов возместить ущерб.

Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.

Комментарии 9
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1
19 0
раньше воры боялись у государства воровать, сейчас у государства воруют все, знают что последствий ноль.
а за бутылку водки из супермаркета посадят на реальный срок...
страна дураков.
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Екарный Бабай
11 0
Коментариев нет,без мата не смогу.
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чужой
9 0
раньше воры боялись у государства воровать, сейчас у государства воруют все, знают что последствий ноль.
а за бутылку водки из супермаркета посадят на реальный срок...
страна дураков.
рука руку моет, Не воруйте по мелочевке, берите пример с властьпридержащих.
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Дон Хенаро 38444
4 0
Димон вон 70 лярдов попили и ему за это ничего не будет...а это так,мелкая сошка
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Правильно
3 0
Собственно как раньше и были комментарии, что закончится всё условкой...
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111
2 0
Собственно как раньше и были комментарии, что закончится всё условкой...
Еще лучше - амнистией.
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333
4 0
надо было ему еще доплатить за нервы, так сказать! тогда вообще все красиво бы было! а вы, людишки, платите налоги, убирайте снег на дорогах на субботниках, ведь чинушам надо же на что-то жить!
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