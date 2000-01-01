В Новокузнецке автомобилисты с маленьким сроком вождения попадут под особый контроль Госавтоинспекции.

С 14 по 18 марта ведомство проводит оперативно-профи лактическую операцию «Кандидат».

Главная цель операции — предупредить дорожно-транспор тные происшествия с участием водителей, чей стаж управления транспортным средством не превышает двух лет. И обратить особое внимание на повышение качества подготовки кандидатов в водители, — сообщает пресс-служба городской ГИБДД.

Специалисты констатируют низкий уровень обучения практическому вождению. За 2 месяца этого года автошколы Новокузнецка первично представили к сдаче испытаний на управление транспортными средствами 495 кандидатов в водители. Из них положительную оценку за теорию получили 84 процента. Экзамен по первоначальным навыкам управления транспортным средством сдали 52 процента, «город» — 21 процент. Общий положительный результат сдачи составил 13 процентов.

Нередко начинающие водители становятся участниками ДТП, отмечают инспекторы ГИБДД.