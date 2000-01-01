В рубрике «Вопрос дня» новокузнечанка Анна интересуется, где в Новокузнецке найти хорошего юриста.

«Здравствуйте! К сожалению, может так получиться, что мы с мужем разведёмся. Есть немного совместного имущества. Знает ли кто-нибудь хорошего юриста именно по разделу имущества в Новокузнецке? Сколько стоит консультация? Заранее спасибо за советы», — написала читательница.

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