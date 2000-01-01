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Где в Новокузнецке хороший юрист — вопрос дня

Сегодня 12:53
222
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В рубрике «Вопрос дня» новокузнечанка Анна интересуется, где в Новокузнецке найти хорошего юриста.

«Здравствуйте! К сожалению, может так получиться, что мы с мужем разведёмся. Есть немного совместного имущества. Знает ли кто-нибудь хорошего юриста именно по разделу имущества в Новокузнецке? Сколько стоит консультация? Заранее спасибо за советы», — написала читательница.

Если вы хотите увидеть свой вопрос в рубрике, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru или в «предложку» нашей группы во «ВКонтакте» с пометкой «Вопрос дня».

Комментарии 5
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333
3 0
у бывшего мэра Прокопы спрашивайте))) у него юристы что надо оказались)))) 2 ляма тиснул - и условно))) а бывает палку колбасы упер - и строгач)))) как раз мэр деньги в имущество переводил - значит его юрист знает в этом толк))))
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Анна
0 0
у бывшего мэра Прокопы спрашивайте))) у него юристы что надо оказались)))) 2 ляма тиснул - и условно))) а бывает палку колбасы упер - и строгач)))) как раз мэр деньги в имущество переводил - значит его юрист знает в этом толк))))
Его юристов я не потяну )))
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Кся
0 1
Его юристов я не потяну )))
Елена Дорофеева и ее коллеги! на Кирова
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ххх
5 0
Анна, я Вам сейчас просто скажу в какие деньги Вам этот раздел обойдется, и Вы просто сядете с мужем за "стол переговоров" и разделите все полюбовно. Эту инфу знаю, т.к. сама работала в юридической конторе, рекламировать не буду. Приходили к нам люди с аналогичным Вашему запросом. Допустим, раздел квартира-дача-гараж. Все бюджетное, не премиум. Госпошлина в суд-50 000 рублей + юрист услуги 50 000 р. (у нас был адвокат). 100 000 отдать за что? Проще договориться. Ну если у Вас есть лишняя сотка, то платите)))
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Читатель
3 0
Все совместно нажитое имущество делится пополам. Это же и юрист скажет. Если, конечно есть чеки и доказательства, что вторая половина ничего не вложила - другой вопрос.
Нужен ХОРОШИЙ юрист чтобы что? Или хотите как раз взять то, что не покупали, не вкладывались, но вроде как присутствовали при этом моменте?
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