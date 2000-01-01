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Знакомьтесь! Керхер Центр на Ермакова, 1, представляет новинку, объявленную в феврале 2017 года «Товаром месяца» — это циклонный пылесос Керхер VC 3 Premium.

5 аргументов в пользу нового циклонного пылесоса Керхер VC 3 Premium.

Циклонная система фильтрации.

Эта система стала очень популярной среди покупателей, потому что не требует никаких усилий и затрат. Больше не нужно покупать сменные фильтр-мешки, что значительно экономит семейный бюджет, к тому же такая система гарантирует стабильную мощность всасывания!

Энергоэффективность.

Потребляя всего 750 Вт, модель показывает отличную силу всасывания. Согласно международной этикетке энергоэффективности это соответствует самому лучшему классу А. Учитывая постоянное повышение тарифов на электроэнергию и необходимость включать одновременно и стиральную машину, и пылесос, и посудомойку, чтобы как можно меньше времени тратить на домашние дела в выходной день, такой экономный пылесос — настоящая находка!

Абсолютная чистота выходящего воздуха (на 99,99%).

Пылесос имеет три уровня фильтрации:

9-конусный циклон (чем больше конусов, тем больше создаётся завихрений, и тем лучше оседает крупный мусор);

промежуточный фильтр ( защищает турбину от попадания мелкой пыли);

фильтр НЕРА 13 на выходе ( задерживает 99,99% даже самых мелких частичек пыли).

Потому эта модель рекомендована даже для людей, страдающих аллергией, а также для семей с маленькими детьми!

Низкий уровень шума.

Модель VC 3 Premium выдает уровень шума всего 76 дБ. Для сравнения: разрешённый уровень в домашних условиях — 81 дБ. На практике это означает, что пылесос работает даже в полтора раза тише, чем рекомендовано!

Доступная цена.

Впервые бытовой пылесос Керхер вышел в среднем ценовом сегменте и доступен покупателям всего за 7 690 рублей!

Покупая Керхер VC 3 Premium, клиент получает ещё несколько приятных сюрпризов! Это: