Минэкономразвития обсуждает возможность снижения ставки НДФЛ для тех, кто копит себе на пенсию.

Чем большую часть зарплаты человек откладывает на пенсию, тем ниже у него будет ставка НДФЛ и наоборот. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пятерых федеральных чиновников.

Те, кто не захочет откладывать деньги на пенсию, будут платить 15 процентов НДФЛ. Те, кто будет направлять на накопления 10 процентов зарплаты, будут платить НДФЛ по ставке 10 процентов. Нынешняя ставка 13 процентов сохранится у россиян, которые откладывают на пенсию 4 процента зарплаты.

Отмечается, что расчёты не окончательные, а сама инициатива обсуждается только внутри Минэкономразвития.

Если эту систему введут в России, больше всего пострадают беднейшие слои населения, предупреждают эксперты. Система накоплений у таких людей наименее востребована, а нагрузка на них вырастет сильнее всего. К тому же, полагают специалисты, эта мера ударит по региональным бюджетам.