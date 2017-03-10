Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ГИДПОГОРОДУ
Новосибирск: Карта выходных с 10 по 12 марта

СМИ: Минэкономразвития заставит россиян копить на пенсию

Сегодня 13:15
421
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
cdn12.img22.ria.ru

Минэкономразвития обсуждает возможность снижения ставки НДФЛ для тех, кто копит себе на пенсию.

Чем большую часть зарплаты человек откладывает на пенсию, тем ниже у него будет ставка НДФЛ и наоборот. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пятерых федеральных чиновников.

Те, кто не захочет откладывать деньги на пенсию, будут платить 15 процентов НДФЛ. Те, кто будет направлять на накопления 10 процентов зарплаты, будут платить НДФЛ по ставке 10 процентов. Нынешняя ставка 13 процентов сохранится у россиян, которые откладывают на пенсию 4 процента зарплаты.

Отмечается, что расчёты не окончательные, а сама инициатива обсуждается только внутри Минэкономразвития.

Если эту систему введут в России, больше всего пострадают беднейшие слои населения, предупреждают эксперты. Система накоплений у таких людей наименее востребована, а нагрузка на них вырастет сильнее всего. К тому же, полагают специалисты, эта мера ударит по региональным бюджетам.

Комментарии 8
Добавить комментарий
аватар
Эгегей
6 0
С чего копить то????? Это они могут при своих зарплатах +взятках копить. Пенсионный возраст для себя продлили (подольше быть у кормушки и льготах), денег на "копили" им пенсия вообще-то нужна?????
ответить
аватар
проходили уж
4 0
кароч, поднимут ндфл на 2 процента. вряд ли найдутся желающие направлять куда-то там 4-10 процентов зряплаты на некие мифические пенсии
ответить
аватар
Читатель
5 0
Короче, надо просить у работодателя официальную минимальную з/п. Заплатишь тысячу и спишь спокойно на оставшуюся серую часть.
В итоге придем к тому, что "Извините. Никто никому ничего не должен". Это если еще вообще пенсия будет.
А так хоть дань минимальная будет
ответить
аватар
Я
5 0
У нас каждый год реформа пенсионного фонда. Еще бы дожить до пенсии при такой зарплате, а тут еще и копи. Чувство юмора прям зашкаливает.
ответить
аватар
7
3 0
один чувак намедни вещал, что неплохо бы пенсию сделать адресной по нуждаемости или поднять п. возраст до 75. ой, все, не раскачиваю...
ответить
аватар
фейсбук
4 0
один чувак намедни вещал, что неплохо бы пенсию сделать адресной по нуждаемости или поднять п. возраст до 75. ой, все, не раскачиваю...
Лиза Пескова передает привет россиянам из загнивающего Амстердама. Но вы там держитесь.
ответить
аватар
умора
2 0
Да, уж....
народ едва концы с концами сводит, с одной стороны работодатель снижает ФЗП при росте инфляции и цен, с другой стороны налоги растут, коммунальные платежи растут, все растет, только доходы россиян снижаются, а тут еще и пенсии отменят, народ задушите, кто НА ВАС РАБОТАТЬ ТО БУДЕТ?
ответить
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+
ВСЕ НОВОСТИ