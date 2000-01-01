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В Новокузнецке рушится «легендарная» дорога на Курако

Сегодня 13:35
539
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
читатели ВашГород.ру, SU

Новокузнечане снова утверждают, что ремонт проспекта Курако не оправдал ожиданий.

В редакцию ВашГород.ру с просьбой о публикации обратился обеспокоенный состоянием дороги горожанин. По мнению Алексея, некачественный ремонт проспекта Курако в 2015 году привёл к печальному итогу. Для наглядности читатель обозначил на карте разломы на дороге.

«На проспекте Курако на промежутке между кольцевой развязкой вокзала и пересечением с улицей Кирова образовались большие провалы и волны. Самый большой и опасный провал асфальта (и заметьте, не соответствующий ГОСТу 50 597) находится сразу за пешеходным переходом на вокзале в среднем ряду по ходу движения автомобильного транспорта (выделен кругом), потом большие перепады в уровне асфальта напротив домов № 3 и № 15, а также за перекрёстком с улицей Кутузова (все выделены красным цветом)», — рассказал ВашГород.ру новокузнечанин.

По словам Алексея, его удивило заявление замгубернатора Анатолия Лазарева, которое тот сделал в 2015 году. Напомним, чиновник тогда сказал, что проспект Курако — «тяжелейшая» улица, к ремонту которой власти «подбирались» два или три года. Лазарев тогда также отметил, что «отцы и деды» ныне живущих новокузнечан строили проспект на совесть, и поэтому «основание улицы позволяет его сегодня не перекладывать».

«Кто теперь будет проводить гарантийный ремонт проспекта Курако и в какой срок? За чей счёт? Проводилось ли исследование причин образования провалов и перепадов уровня асфальта? По каким технологиям будет проводиться ремонт, ведь просто засыпать асфальтом провал будет неправильно?» — задаётся вопросами Алексей.

Отметим, в Новокузнецке вскоре обещали починить построенные за последние два года дороги. Об этом распорядился мэр Сергей Кузнецов. В числе улиц, вытянувших «счастливый билет», значится и проспект Курако, а также Кирова (от Курако до Дома быта) и Спартака.

На ремонт проспекта Курако горожане жалуются не в первый раз. Капремонт сделали в 2015 году, но не прошло и полгода, как вскрылись первые проблемы. Так, читатели сообщали ВашГород.ру о плохой работе ливнёвок, о треснувшей тротуарной плитке и «исчезнувших» мусорных баках.

Комментарии 7
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111
1 0
когда согнали дорожников со всей области, чтобы замутить этот скорый ремонт, уже было сильно подозрительно.
Да и принимал эту работу один господин с фамилией на М., и он уже не при делах
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бревно Ленина
11 0
Дык началась весна, асфальт пошёл таять. Всё норм. И, самое главное, нет теперь трамвая на проспекте, ужасного и грохочущего, виноватого во всех дорожных бедах, дааа!
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Костян
5 0
Дык началась весна, асфальт пошёл таять. Всё норм. И, самое главное, нет теперь трамвая на проспекте, ужасного и грохочущего, виноватого во всех дорожных бедах, дааа!
И кого же теперь будут обвинять дорожники видимо плохую погоду?
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Новокузнечанин
5 7
Да ладно вам! заладили всё одно да потому. Дорога нормальная два года же продержалась без всяких косяков и нормально всё! А сейчас весна - перепады температур, летом дорогу подшаманят и всё нормально будет! А про трамвай - так правильно сделали. что его убрали!
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C
3 1
Месяц или два не был в родном городе. Неделю назад поехал по Курако, это капец просто! На скорости 50 меня головой в потолок впечатало на двух провалах, дальше поехал 40. Господа строители, вы совсем охренели что ли???
Раньше на Курако такой дряни глубокой не было. Был по весте всегда провальчик возле Курако 8(весенний). Но Вы же вроде так грамотно чинили эту улицу?! Губер ленточки аж пилил с улыбкой до ушей.
Если ул Строителей чинить будете или Дружбы....сколько там провалов образуется? Пока за многие годы там только по одному весеннему провалу.
У вас в эти провалы деньги на ремонты проваливаются?)
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Я
0 3
Да ладно вам! заладили всё одно да потому. Дорога нормальная два года же продержалась без всяких косяков и нормально всё! А сейчас весна - перепады температур, летом дорогу подшаманят и всё нормально будет! А про трамвай - так правильно сделали. что его убрали!
Гарантийный срок эксплуатации дорожного покрытия 5 лет...
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Анонимный пользователь
4 0
А ещё на Курако дорога начала трескаться, прям трещины пошли по дороге! Видимо скоро дорога вернется опять в 2014 год, когда она была в убогом состоянии!
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