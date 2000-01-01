Новокузнечане снова утверждают, что ремонт проспекта Курако не оправдал ожиданий.

В редакцию ВашГород.ру с просьбой о публикации обратился обеспокоенный состоянием дороги горожанин. По мнению Алексея, некачественный ремонт проспекта Курако в 2015 году привёл к печальному итогу. Для наглядности читатель обозначил на карте разломы на дороге.

«На проспекте Курако на промежутке между кольцевой развязкой вокзала и пересечением с улицей Кирова образовались большие провалы и волны. Самый большой и опасный провал асфальта (и заметьте, не соответствующий ГОСТу 50 597) находится сразу за пешеходным переходом на вокзале в среднем ряду по ходу движения автомобильного транспорта (выделен кругом), потом большие перепады в уровне асфальта напротив домов № 3 и № 15, а также за перекрёстком с улицей Кутузова (все выделены красным цветом)», — рассказал ВашГород.ру новокузнечанин.

По словам Алексея, его удивило заявление замгубернатора Анатолия Лазарева, которое тот сделал в 2015 году. Напомним, чиновник тогда сказал, что проспект Курако — «тяжелейшая» улица, к ремонту которой власти «подбирались» два или три года. Лазарев тогда также отметил, что «отцы и деды» ныне живущих новокузнечан строили проспект на совесть, и поэтому «основание улицы позволяет его сегодня не перекладывать».

«Кто теперь будет проводить гарантийный ремонт проспекта Курако и в какой срок? За чей счёт? Проводилось ли исследование причин образования провалов и перепадов уровня асфальта? По каким технологиям будет проводиться ремонт, ведь просто засыпать асфальтом провал будет неправильно?» — задаётся вопросами Алексей.

Отметим, в Новокузнецке вскоре обещали починить построенные за последние два года дороги. Об этом распорядился мэр Сергей Кузнецов. В числе улиц, вытянувших «счастливый билет», значится и проспект Курако, а также Кирова (от Курако до Дома быта) и Спартака.

На ремонт проспекта Курако горожане жалуются не в первый раз. Капремонт сделали в 2015 году, но не прошло и полгода, как вскрылись первые проблемы. Так, читатели сообщали ВашГород.ру о плохой работе ливнёвок, о треснувшей тротуарной плитке и «исчезнувших» мусорных баках.