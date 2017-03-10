Суд освободил из-под стражи бывшего исполняющего обязанности руководителя СУ СКР по Кемеровской области Павла Муллина.

Следствие ходатайствовало о домашнем аресте Муллина. Центральный районный суд Новосибирска отклонил его, сообщает РИА Новости.

Напомним, Павел Муллин лишился должности с 3 марта 2017 года. Он подозревается в превышении должностных полномочий и в подстрекательстве к служебному подлогу.

Расследование уголовного дела продолжается. Его ведут сотрудники Следственного комитета пятого следственного управления с дислокацией в Новосибирске, которое напрямую подчиняется аппарату Следкома в Москве.