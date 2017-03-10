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Новосибирск: Карта выходных с 10 по 12 марта

Отстранённого от должности и.о. главы кузбасского Следкома освободили в зале суда

Сегодня 13:44
314
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
griffmedia.ru

Суд освободил из-под стражи бывшего исполняющего обязанности руководителя СУ СКР по Кемеровской области Павла Муллина.

Следствие ходатайствовало о домашнем аресте Муллина. Центральный районный суд Новосибирска отклонил его, сообщает РИА Новости.

Напомним, Павел Муллин лишился должности с 3 марта 2017 года. Он подозревается в превышении должностных полномочий и в подстрекательстве к служебному подлогу.

Расследование уголовного дела продолжается. Его ведут сотрудники Следственного комитета пятого следственного управления с дислокацией в Новосибирске, которое напрямую подчиняется аппарату Следкома в Москве.

Комментарии 7
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Дон Хенаро 38444
2 0
Предлагаю ниже два опроса, от ВГ нормальных политических опросов же не дождешься...
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Дон Хенаро
4 1
Опрос первый:

Кто на последних выборах голосовал за партию Единая Россия прошу поставить "-" кто голосовал за любую другую партию, испортил бюллетень или вообще не ходил на выборы прошу ставить "+" в данном посте
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Правильно
0 0
Без сомнения условку дать! Хоть какая-то стабильность будет.
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Дон Хенаро
4 0
Опрос второй:
Если бы завтра были выборы и в них участвовали Навальный и Путин,как бы Вы проголосовали? Прошу ставить "+" за Навального, а "-" Если бы вы голосовали за Путина
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123
0 0
Опрос первый:

Кто на последних выборах голосовал за партию Единая Россия прошу поставить "-" кто голосовал за любую другую партию, испортил бюллетень или вообще не ходил на выборы прошу ставить "+" в данном посте
1)+
2)нет правильного ответа
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Самый справедливый... и толерантный очень
0 0
Опрос второй:
Если бы завтра были выборы и в них участвовали Навальный и Путин,как бы Вы проголосовали? Прошу ставить "+" за Навального, а "-" Если бы вы голосовали за Путина
С голосования снимаю второй опрос. Вопрос провокационный (ваша честь я протестую).
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Дон Хенаро 38444
1 0
С голосования снимаю второй опрос. Вопрос провокационный (ваша честь я протестую).
Протест отклоняется, продолжаем опрос))))
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