В Кемеровской области молодой человек ограбил в подъезде 10-летнего ребёнка.

В настоящее время 22-летний злоумышленник задержан. Ему предъявлено обвинение.

Инцидент произошёл в Междуреченске 25 февраля. Обвиняемый заметил прогуливающуюся девочку во дворе одного из жилых домов. Он дождался, пока ребёнок войдёт в подъезд, и пошёл следом.

На одном из лестничных пролётов молодой человек зажал рукой ребёнку рот и снял золотые серьги. После чего злоумышленник с места преступления скрылся, — сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Девочка рассказала о происшествии родителям, они обратились в полицию.

Похищенные серьги были обнаружены в одном из ломбардов. В кратчайшие сроки они будут изъяты и возвращены законным владельцам.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «грабёж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья». Расследование продолжается.