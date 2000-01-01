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Кузбассовец снял с 10-летней девочки серьги

Сегодня 14:58
665
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
svopi.ru

В Кемеровской области молодой человек ограбил в подъезде 10-летнего ребёнка.

В настоящее время 22-летний злоумышленник задержан. Ему предъявлено обвинение.

Инцидент произошёл в Междуреченске 25 февраля. Обвиняемый заметил прогуливающуюся девочку во дворе одного из жилых домов. Он дождался, пока ребёнок войдёт в подъезд, и пошёл следом.

На одном из лестничных пролётов молодой человек зажал рукой ребёнку рот и снял золотые серьги. После чего злоумышленник с места преступления скрылся, — сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Девочка рассказала о происшествии родителям, они обратились в полицию.

Похищенные серьги были обнаружены в одном из ломбардов. В кратчайшие сроки они будут изъяты и возвращены законным владельцам.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «грабёж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья». Расследование продолжается.

Комментарии 4
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@не опасного для жизни и здоровья@- чё охр"нели? ребёнок после таких дел на улицу ходить будет боятся или чего хуже на голову тронется, в любом случае бесследно это не пройдет!!!
как может насилие быть не опасным??? бред какой то...
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y
2 1
@не опасного для жизни и здоровья@- чё охр"нели? ребёнок после таких дел на улицу ходить будет боятся или чего хуже на голову тронется, в любом случае бесследно это не пройдет!!!
как может насилие быть не опасным??? бред какой то...
Да, для них народ вроде тех, кто не имеет маральных страданий. Такой низкой моралки нет ни в одной цивилизованной стране.
Поэтому если нет нормальной моралки, нужно решать проблемы другими методами.
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Ну чЁ, по традиции условно ему? или амнистию сразу?
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