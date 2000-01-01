Школьница из Новокузнецка участвует в детском конкурсе красоты и талантов «Мини Мисс России-2017».

За звание победительницы борются 20 юных красавиц из разных уголков России. Также среди участников два мальчика — претенденты на победу в конкурсе «Мини Мистер России-2017».

Новокузнецк представляет 12-летняя Алина Дорохина, воспитанница модельного агентства «Триумф».

Голосование за участников стартует сегодня, 10 марта, в 16:00 по местному времени и продлится до двух часов ночи (время местное) 22 марта. Поддержать новокузнечанку можно здесь.