Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ГИДПОГОРОДУ
Новосибирск: Карта выходных с 10 по 12 марта

Юная новокузнечанка борется за победу на конкурсе красоты

Сегодня 15:22
614
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
minimissrussia.com

Школьница из Новокузнецка участвует в детском конкурсе красоты и талантов «Мини Мисс России-2017».

За звание победительницы борются 20 юных красавиц из разных уголков России. Также среди участников два мальчика — претенденты на победу в конкурсе «Мини Мистер России-2017».

Новокузнецк представляет 12-летняя Алина Дорохина, воспитанница модельного агентства «Триумф».

Голосование за участников стартует сегодня, 10 марта, в 16:00 по местному времени и продлится до двух часов ночи (время местное) 22 марта. Поддержать новокузнечанку можно здесь.

Комментарии 10
Добавить комментарий
аватар
алекс
7 0
А на олимпиаде по математике, русскому, литературе ей слабо победить?
ответить
аватар
y
1 0
Красивая девочка. Удачи!
Пингвинятина.
ответить
аватар
алекс
6 0
Очередная красивая, глупая и несчастная дурочка.
ответить
аватар
1
8 1
12 лет????
раньше в 12 лет на улице на асфальте мелом рисовали да через резиночки прыгали..

а здесь... это уже не ребёнок судя по фото.
у неё детства видать не было вообще.
а так удачи, лишь бы ЧЕЛОВЕКОМ выросла ,а не вешалкой.......
ответить
аватар
123
0 0
12 лет????
раньше в 12 лет на улице на асфальте мелом рисовали да через резиночки прыгали..

а здесь... это уже не ребёнок судя по фото.
у неё детства видать не было вообще.
а так удачи, лишь бы ЧЕЛОВЕКОМ выросла ,а не вешалкой.......
на таких конкурсах её воспитают "правильно" !
так что скорее всего -"вешалка"- % эдак 90!
ответить
аватар
Чехов
3 0
А ха ха, стоимость смс=1 голос 100 рублей, с хрена ли
ответить
аватар
:-)
0 0
А на олимпиаде по математике, русскому, литературе ей слабо победить?
Похоже слабо. На маил-ру спрашивала "Что можно измерить с помощью секундамера"; "Посоветуйте пожалуйста какие нибудь интересные книги (4-5 класса) не очень большие, примерно страниц 5-10"; с 10 лет переживает за свой вес, диеты, похудание; "Сколько должен быть объём ляшек в 11 лет, рост 143,вес 37 (не бомбите что 11 лет)))". Из твиттера "ЕДУ В МАРШРУТКЕ В СКЛЕП ЗНАНИЙ БЕСИТ"; "Я конечно не топорик, но и не ножичек. Поймет элита ©"; "Отпросилась с уроков, как элитка Е, бич"; "СЕЙЧАС НАДО ГОВНЯННОЕ СОЧИНЕНИЕ ПО ЛИТРЕ ПИСАТЬ".
ответить
аватар
дааа, ужж
2 0
Бесперебойно в стране работают конвейеры по поставке юного мяса похотливым ...
ответить
аватар
Читатель
0 0
да уж, родители вместо того, чтоб заставить ее учиться таскают по конкурсам "мини-миска", а через пару лет будут у Малахова ныть , ах девочку изнасиловали...а самое грустное , что вы ее сами туда толкаете в эту развратную клоаку. А почитав ее посты, понимаешь что да кроме обложки ничего в ней нет, обычная пустышка
ответить
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+
ВСЕ НОВОСТИ