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Учёные выявили причину алкоголизма

Сегодня 17:30
419
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
p2.trrsf.com

Алкоголизм может быть вызван сбоем в работе «гормона радости» — дофамина.

К таким выводам пришли исследователи из Высшей школы экономики, нижегородского Института прикладной физики РАН, Высшей нормальной школы (Франция) и Университета Индианы (США). Об этом сообщает RT.

Алкоголь нарушает нормальное функционирование нейронов, вырабатывающих «гормон радости». Образование большого количества дофамина формирует закрепление тех или иных привычек. В частности, вследствие этого в мозге может закрепляться тяга к употреблению спиртного, считают учёные.

Под воздействием алкоголя дофамин оказывает влияние на «центр удовлетворения» в мозге, вызывая чувство предвкушения наслаждения от возможности выпить спиртное и само наслаждение от процесса. Затем дофамин «подкрепляет» привычку выпивать, что способствует повторяемости этого действия.

По словам учёных, это исследование открывает больше возможностей для лечения алкоголизма. Если наука сможет «заставить» дофамин правильно реагировать на стимулы в окружающей среде при присутствии алкоголя в организме, то можно будет помочь людям, страдающим алкогольной зависимостью.

Комментарии 4
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Шпили-вилли
0 0
в россии это знал и без ученых
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Русин - трезвый человек
1 0
Алкоголизьм бывает от алкоголя. Диссетацию на эту "научную" тему можете приписать себе.
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Дон Хенаро 38460
0 0
Алкоголизьм бывает от алкоголя. Диссетацию на эту "научную" тему можете приписать себе.
Русин как всегда...слушай а может ты латентный алкоголик?..)))Или закодирован, хочется выпить а нельзя...
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1
0 0
@Учёные выявили причину алкоголизма@
@исследователи из Высшей школы экономики@
чё за бред? в школе высшей экономики заняться нечем ?
и вообще они здесь причем?
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