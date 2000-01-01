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Покупай сигареты: новокузнечан с тяжелобольным ребёнком не пропустили к больнице

Сегодня 15:59
967
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
читатели ВашГород.ру, http://arze.ru/

Новокузнечанка Яна пожаловалась ВашГород.ру на равнодушие охранника в КПП Детской больницы № 7.

По словам горожанки, неприятная ситуация произошла вечером 9 марта. У её 4-месячной дочери была 40-градусная температура, начался кашель. Родители не стали дожидаться «скорой» и на машине повезли ребёнка в больницу.

«Поехали своим ходом в 4-ю детскую, нас без проблем пропустили под шлагбаум, чтобы мы проехали, оттуда нас отправили в 7-ю детскую больницу, на улице под вечер сильный ветер поднялся, малышка наша вся горит, мы мчим в 7-ю, подъезжаем к шлагбауму… Муж подходит к охраннику и просит пропустить, объясняя тем, что в машине грудной ребёнок с очень высокой температурой, на что охранник ответил „покупай мне пачку сигарет и тогда пропущу“», — рассказала ВашГород.ру Яна.

В ответ на просьбы обойтись без покупок охранник якобы ответил, что проезд на территорию доступен только для «скорой помощи».

«Он сказал, тогда вызывайте „скорую“ и проезжайте на ней. Спорить и ругаться мы с ним не стали, бегом побежали в больницу, показывать нашу малышку врачу. Что за люди пошли, ни капли жалости, из-за какой-то пачки сигарет заставил нас с ребёнком бежать до больницы. Я считаю, это безнаказанным не должно остаться, увольнять надо таких недобросовестных работников», — поделилась женщина.

Сейчас с ребёнком всё в порядке, уточнила Яна. Действия охранника 7-й больницы она просто так оставлять не намерена. Новокузнечанка написала жалобу на имя директора больницы и надеется, что мужчину ждёт наказание.

Добавим, пропускной режим в некоторых больницах Кузбасса есть, и он обычно обоснован требованиями МЧС. Въезд для посторонних машин закрыт, но для тяжелобольных, рожениц и инвалидов, как правило, делают исключения.

Вахтёр обычно сам выходит из пункта и проверяет, действительно ли человеку нужна срочная медпомощь. Затем водителю объясняют, что долгое время его машина на территории по правилам находиться не может. Охранник записывает номер машины и время её въезда, затем поднимает шлагбаум.

Комментарии 19
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Сталин
9 5
С точки закона он прав. А в друг в машине террористы или смертники?! А с точки человечности-охранника за яйца повесить на первом же суку
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1
10 0
Там вечно проблемы, парковка далеко, машины не пускают, приходится одной ребенка тащить, чтобы дойти до поликлиники надо два здания обойти, хоть бы вход еще с другой стороны сделали
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вася
7 5
Я понимаю конечно возмущение родителей, но наверно ситуация была не настолько критичная раз из одной больницы отправили в другую своим ходом. Ему ничего не будет, хоть Путину пишите, он выполнял свои обязанности согласно приказу.
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SK
4 0
странно, что 4-ка не помогла, сколько не ездили не отказывали , всегда помогали и отношение хорошее и врачи и медперсонал. не надо бегать с больным ребенком в конец больницы анализ крови сдавать, как в 7ой. А про 7-ую много отрицательных отзывов. Убедились сами.
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Екарный Бабай
12 6
Скорее всего ребёнка отправили с ОРЗ по месту прописки так как не было ничего страшного,охранник их не пропустил,так как везде стоят пакеты и если он пропустит постороннюю машину,и не сможет обосновать это начальству его накажут. Историю про сигареты однозначно придумали,от злости,подлости и обиды. А ВГ надо думать прежде чем печатать бездоказано такие серьезные объявления в адрес больницы,вы все больше и больше походите на желтую прессу. И да,тоже жду комментарий Татьяны.
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Ваня
5 8
Я понимаю конечно возмущение родителей, но наверно ситуация была не настолько критичная раз из одной больницы отправили в другую своим ходом. Ему ничего не будет, хоть Путину пишите, он выполнял свои обязанности согласно приказу.
То есть в приказе написано, что приезжающие должны приобретать для вахтера сигареты?
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Екарный Бабай
0 0
Извиняюсь,везде стоят камеры.
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Екарный Бабай
4 5
То есть в приказе написано, что приезжающие должны приобретать для вахтера сигареты?
А ты уверен что они не врут?
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Ваше имя
8 0
"Родители не стали дожидаться «скорой» и на машине повезли ребёнка в больницу." - жаль, что такая тенденция набирает обороты.
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<>
1 5
Родители не стали дожидаться «скорой» и на машине повезли ребёнка в больницу.
--------------------------------
Вызвали скорую, но поехали своим ходом? Почему не стали дожидаться скорую? В кабинет напрямую мимо очереди?
Вся эта история какая-то мутная.
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Читатель
1 0
Интересно, а мужик в курсе, что его целый день всем городом обсуждают?)))))))))))
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И.Т.
0 0
Ждём комментарий Татьяны.
Ой не надо!!!
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В.Д.
4 2
Вообще-то в больнице не директор, а охранник не вахтер. И скорее всего он (охранник) может даже и не в штате больницы, а сотрудник ЧОПа.
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Ольга
5 0
Вообще-то в больнице не директор, а охранник не вахтер. И скорее всего он (охранник) может даже и не в штате больницы, а сотрудник ЧОПа.
Не поверите, но в этой больнице именно директор, в других, да директоров нет
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Татьяна
3 1
Наши врачи совсем оборзели: уже за сигаретами родителей отправляют, что бы ребёнка осмосмотрели !
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1
0 0
Родители не стали дожидаться «скорой» и на машине повезли ребёнка в больницу.
--------------------------------
Вызвали скорую, но поехали своим ходом? Почему не стали дожидаться скорую? В кабинет напрямую мимо очереди?
Вся эта история какая-то мутная.
пока их дождёшься ребёнок уже вырастет !
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111
0 0
Родители не стали дожидаться «скорой» и на машине повезли ребёнка в больницу.
--------------------------------
Вызвали скорую, но поехали своим ходом? Почему не стали дожидаться скорую? В кабинет напрямую мимо очереди?
Вся эта история какая-то мутная.
Мало детских смертей случилось из-за многочасового ожидания скорой? Тут как раз всё понятно, почему не стали ждать - пока дождёшься такую "скорую", больной просто умрёт.
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