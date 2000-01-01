Новокузнечанка Яна пожаловалась ВашГород.ру на равнодушие охранника в КПП Детской больницы № 7.

По словам горожанки, неприятная ситуация произошла вечером 9 марта. У её 4-месячной дочери была 40-градусная температура, начался кашель. Родители не стали дожидаться «скорой» и на машине повезли ребёнка в больницу.

«Поехали своим ходом в 4-ю детскую, нас без проблем пропустили под шлагбаум, чтобы мы проехали, оттуда нас отправили в 7-ю детскую больницу, на улице под вечер сильный ветер поднялся, малышка наша вся горит, мы мчим в 7-ю, подъезжаем к шлагбауму… Муж подходит к охраннику и просит пропустить, объясняя тем, что в машине грудной ребёнок с очень высокой температурой, на что охранник ответил „покупай мне пачку сигарет и тогда пропущу“», — рассказала ВашГород.ру Яна.

В ответ на просьбы обойтись без покупок охранник якобы ответил, что проезд на территорию доступен только для «скорой помощи».

«Он сказал, тогда вызывайте „скорую“ и проезжайте на ней. Спорить и ругаться мы с ним не стали, бегом побежали в больницу, показывать нашу малышку врачу. Что за люди пошли, ни капли жалости, из-за какой-то пачки сигарет заставил нас с ребёнком бежать до больницы. Я считаю, это безнаказанным не должно остаться, увольнять надо таких недобросовестных работников», — поделилась женщина.

Сейчас с ребёнком всё в порядке, уточнила Яна. Действия охранника 7-й больницы она просто так оставлять не намерена. Новокузнечанка написала жалобу на имя директора больницы и надеется, что мужчину ждёт наказание.

Добавим, пропускной режим в некоторых больницах Кузбасса есть, и он обычно обоснован требованиями МЧС. Въезд для посторонних машин закрыт, но для тяжелобольных, рожениц и инвалидов, как правило, делают исключения.

Вахтёр обычно сам выходит из пункта и проверяет, действительно ли человеку нужна срочная медпомощь. Затем водителю объясняют, что долгое время его машина на территории по правилам находиться не может. Охранник записывает номер машины и время её въезда, затем поднимает шлагбаум.