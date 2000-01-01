Россия сняла запрет на поставки ряда продуктов из Турции.

Продуктовое эмбарго отменено на цветную капусту, репчатый лук, лук-шалот, брокколи, гвоздику и некоторые другие товары. Соответствующее постановление подписано премьер-министром и размещено на сайте кабмина.

Напомним, ограничения на ввоз продуктов из Турции были введены в ноябре 2015 года. Такая мера последовала в ответ на то, что турецкие вооружённые силы сбили российский военный самолет Су-24, участвовавший в операции в Сирии. В «чёрный список» попали фрукты и ягоды, овощи, тушки кур и индеек, а также гвоздика и соль.