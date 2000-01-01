До конца апреля в магазинах «Обнови обои» объявлена «Битва интерьеров». Если вы планируете переклеить обои, то возможно, именно ваши задумки в дизайне жилого пространства, будут оценены по достоинству!

В интернет-конкурс уже заявлены 13 работ. И, как показывает опыт первой «Битвы», — это только начало.

Здесь и «Холодное сердце» и «Спаленка молодожёнов», «Кирпичная прихожая» и «Солнечный городок», а также много других оригинальных находок!

Даже если вы не планируете ремонт, то проголосовать за понравившиеся идеи, прокомментировать работы участников можно по ссылке.

Хочется отметить, что в лучшем положении находятся те «герои ремонта», которые представили свой интерьер максимальным количеством фотографий. Кто-то претендует на выигрыш в голосовании, потому что разумно рассчитывают на помощь своих многочисленных друзей и знакомых, их можно назвать «фаворитами» конкурса.

В любом случае, даже если вы выложили результат своего творчества, но, по разным причинам, не «активничаете» в глобальной сети, вы вполне можете рассчитывать на главный приз — 30 000 рублей на дальнейшее обновление. Ведь он присуждается решением жюри, состоящего из представителей брендов-партнеров конкурса. Можно вспомнить первую «Битву», где главный приз выиграл интерьер, объявившийся на конкурс буквально за несколько дней до окончания голосования. Подробнее — здесь. Так что и у «темных лошадок» этого соревнования есть большой шанс прийти к финишу первыми.

Подумайте об участии и вы! Это просто! Достаточно выбрать и купить любые настенные покрытия в «Обнови обои», наклеить и сфотографировать получившуюся красоту. Наши продавцы-консультанты придут вам на помощь в подборе обоев даже для самого нестандартного интерьера.

Работы участников будут по достоинству оценены не только компетентным жюри, но и посетителями сайта.

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Желаем удачи участникам — настоящим и будущим!

Загляните в «Обнови обои» чтобы погрузиться в атмосферу вдохновения и вкуса, мы всегда рады гостям: ул. Кирова, 7, ул. Тольятти, 26 и пр. Курако, 24. «Обнови обои» — легко, ярко, для жизни!

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