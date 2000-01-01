В Кемеровской области объявлены поиски двух девочек-подростков.

15-летняя Кристина Елисеева и 16-летняя Ирина Евсеева ушли из дома вечером 9 марта. До настоящего времени о их местонахождении ничего неизвестно. Обе девочки — жительницы Кемерова.

Приметы Кристины: рост 174 см, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы русые ниже плеч.

Была одета: куртка чёрная, шапка чёрная с ушками, шарф серый, джинсы тёмно-серые, серые угги с мехом. С собой был чёрный кожаный рюкзак.

Приметы Ирины: рост 160 см, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы тёмные, длинные.

Была одета: куртка горнолыжная жёлто-синяя, шапка коричневая вязаня, джинсы синие, полусапожки зимние чёрные. С собой чёрная сумка на длинном ремне.

Всех, кто что-либо знает о пропавших, просят сообщать об этом по телефонам: 8−800−700−54−52; 02; 102.