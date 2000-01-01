В пятницу, 9 марта, в Новокузнецке стартовал ямочный ремонт литым асфальтобетоном.

Сначала в порядок приведут только аварийные дефекты дорожного полотна. Круглосуточные работы планируется проводить в марте-начале апреля, сообщает пресс-служба городской администрации.

Днём будут ремонтировать второстепенные магистрали, ночью — улицы с наиболее интенсивным движением.

Отмечается, что технология ремонта литым асфальтобетоном позволяет работать даже при отрицательных температурах.

Когда установятся круглосуточные положительные температуры, начнётся ремонт дорог классическим способом. На части основных магистралей дорожное полотно поменяют полностью. На тех участках, где не планируется замена асфальта, проведут ямочный ремонт.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, новокузнечане могут оставить свои пожелания по ремонту дорог на сайте электронных референдумов.