По просьбам пассажиров в Новокузнецке введены две дополнительные остановки, ещё одна получила новое название.

С 14 марта 2017 года остановка общественного транспорта «Ника» (на чётной стороне улицы Павловского) переименована в остановку «Улица Павловского», пишет SU со ссылкой на пресс-службу УТиС.

Кроме того, на городских автобусных маршрутах №№ 71, 80 «Космонавтов — Вокзал» введены дополнительные остановки. По нечётной стороне улицы Павловского около магазина «Мария-Ра» появилась остановка «Улица Павловского». По чётной стороне улицы Павловского в районе магазина «Ближний» введена остановка «Ника».