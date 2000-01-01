Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ГИДПОГОРОДУ
Новосибирск: Карта выходных с 10 по 12 марта

В центре Новокузнецка появились новые остановки

Сегодня 10:30
546
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
aifax.ru

По просьбам пассажиров в Новокузнецке введены две дополнительные остановки, ещё одна получила новое название.

С 14 марта 2017 года остановка общественного транспорта «Ника» (на чётной стороне улицы Павловского) переименована в остановку «Улица Павловского», пишет SU со ссылкой на пресс-службу УТиС.

Кроме того, на городских автобусных маршрутах №№ 71, 80 «Космонавтов — Вокзал» введены дополнительные остановки. По нечётной стороне улицы Павловского около магазина «Мария-Ра» появилась остановка «Улица Павловского». По чётной стороне улицы Павловского в районе магазина «Ближний» введена остановка «Ника».

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+
ВСЕ НОВОСТИ