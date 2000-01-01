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Новосибирск: Карта выходных с 10 по 12 марта

«Кузнецкие Медведи» установили рекорд в истории команды

Сегодня 12:07
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

«Кузнецкие Медведи» провели свой самый успешный регулярный чемпионат.

В нём новокузнечане заработали свой наибольший процент набранных очков, а в ходе сезона «Медведям» удалась серия из 16 поединков, в которых команда набирала очки, в частности одержав 9 побед подряд. В конференции «Восток» подопечные Александра Китова заняли 4 место из 16, одержава 39 побед в 60 матчах.

Из числа команд, которые вышли на «Востоке» в плей-офф, «Медведи» забросили наибольшее число шайб — 224. Предыдущий рекорд был поставлен в 2012 году, тогда было забито 218 голов.

Впереди у команды — участие в розыгрыше Кубка Харламова.

Соперником по 1/8 финала плей-офф станут «Сарматы» из Оренбурга. Первые 2 поединка состоятся в Новокузнецке.

12 марта игра начнётся в 17:00, 13 марта — в 19:00.

Билеты во второй сектор стоят 150 рублей, в остальные секторы — 100 рублей. Для льготных категорий болельщиков (пенсионеры, студенты очной формы обучения, школьники, инвалиды и т. д.) предоставляется скидка в размере 50 процентов от стоимости. При себе необходимо иметь подтверждающее удостоверение. Право бесплатного посещения матчей имеют владельцы сезонных абонементов и дети в возрасте не старше 7 лет.

Комментарии 2
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Сталин
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Класс! Все на хоккей! Поддержим Медведей!
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