«Кузнецкие Медведи» провели свой самый успешный регулярный чемпионат.

В нём новокузнечане заработали свой наибольший процент набранных очков, а в ходе сезона «Медведям» удалась серия из 16 поединков, в которых команда набирала очки, в частности одержав 9 побед подряд. В конференции «Восток» подопечные Александра Китова заняли 4 место из 16, одержава 39 побед в 60 матчах.

Из числа команд, которые вышли на «Востоке» в плей-офф, «Медведи» забросили наибольшее число шайб — 224. Предыдущий рекорд был поставлен в 2012 году, тогда было забито 218 голов.

Впереди у команды — участие в розыгрыше Кубка Харламова.

Соперником по 1/8 финала плей-офф станут «Сарматы» из Оренбурга. Первые 2 поединка состоятся в Новокузнецке.

12 марта игра начнётся в 17:00, 13 марта — в 19:00.