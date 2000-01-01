В одном из продуктовых магазинов в Кемеровской области выявили нарушения, которые создавали реальную угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых отравлений среди населения.

Речь идёт о магазине «Гранд», расположенном в Мысках на улице Болотной, 44А. Об этом сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства провели проверку и выяснили, что в торговой точке не предусмотрены фасовочные помещения для разных групп пищевых продуктов; санитарно-техническое состояние помещений предприятий торговли неудовлетворительное.

Кроме того, в магазине нет условий для соблюдения правил личной гигиены персонала и для качественной обработки торгового инвентаря. Также среди нарушений — отсутствие контроля за соблюдением условий хранения пищевых продуктов, заявленных изготовителем; отсутствие договора на проведение мероприятий по дератизации.

В связи с выявленными нарушениями работа магазина приостановлена на 30 суток.