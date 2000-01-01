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В Кузбассе закрыли магазин из-за угрозы массовых отравлений

Сегодня 13:40
534
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
moskva.novosel.ru

В одном из продуктовых магазинов в Кемеровской области выявили нарушения, которые создавали реальную угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых отравлений среди населения.

Речь идёт о магазине «Гранд», расположенном в Мысках на улице Болотной, 44А. Об этом сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства провели проверку и выяснили, что в торговой точке не предусмотрены фасовочные помещения для разных групп пищевых продуктов; санитарно-техническое состояние помещений предприятий торговли неудовлетворительное.

Кроме того, в магазине нет условий для соблюдения правил личной гигиены персонала и для качественной обработки торгового инвентаря. Также среди нарушений — отсутствие контроля за соблюдением условий хранения пищевых продуктов, заявленных изготовителем; отсутствие договора на проведение мероприятий по дератизации.

В связи с выявленными нарушениями работа магазина приостановлена на 30 суток.

Комментарии 2
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Агата
0 0
Марию- Ра по Обнорского 9 надо закрыть. Там сегодня в одной таре находится сырая курица, торт, и еще творог в плавает в том, что от курицы натекло
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В.В.
3 0
Я вот честно не пойму: когда открывали эту торговую точку где были все эти "специалисты", неужели не видели, что нет фасовочных помещений, нет условий для соблюдения правил личной гигиены персонала? А теперь ой какие молодцы - нарушения нашли!
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