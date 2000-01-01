Пользователи соцсетей обсуждают приговор бывшему главе Прокопьевска Валерию Гаранину.

Напомним, суд вынес свой вердикт в пятгницу, 10 марта. Чиновник, обвиняемый в злоупотреблении должностных полномочий, получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права занимать управленческие должности сроком 2 года. Однако он был освобождён от наказания — по амнистии.

В 2010 году Гаранин купил квартиру на бюджетные деньги. Он перечислил на банковский счёт своей знакомой 2 миллиона 400 тысяч рублей из городского бюджета. При этом рыночная стоимость квартиры составляла 1 миллион 395 тысяч рублей. В результате городскому бюджету причинён ущерб на сумму более 1 миллиона

Эта новость вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей, большинство из которых выражает недовольство и возмущение. Прошедший судебный процесс в отношении Гаранина кузбассовцы называют «показухой», «цирком и клоунами», «спектаклем», «клоунадой».

Ну и зачем весь этот цирк нужно было устраивать?! Могли сразу отпустить, ведь итог был понятен с самого начала! Какие позорники! ну к чему был весь этот цирк устраивать? Борьба с коррупцией в разгаре, — пишут пользователи соцсетей.

Многие пророчат ему возвращение на пост главы города. Некоторые пошли ещё дальше в своих предположениях

Он теперь баллотироваться в губернаторы будет, — замечает одна из прокопчанок.

По неподтверждённой информации, Валерий Гаранин продолжает работать в администрации Прокопьевска консультантом нынешнего мэра Андрея Мамаева.