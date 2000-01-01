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Цирк и клоуны: кузбассовцы возмущены амнистией экс-мэра Прокопьевска

Сегодня 15:28
661
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kuzinfo.ru

Пользователи соцсетей обсуждают приговор бывшему главе Прокопьевска Валерию Гаранину.

Напомним, суд вынес свой вердикт в пятгницу, 10 марта. Чиновник, обвиняемый в злоупотреблении должностных полномочий, получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права занимать управленческие должности сроком 2 года. Однако он был освобождён от наказания — по амнистии.

В 2010 году Гаранин купил квартиру на бюджетные деньги. Он перечислил на банковский счёт своей знакомой 2 миллиона 400 тысяч рублей из городского бюджета. При этом рыночная стоимость квартиры составляла 1 миллион 395 тысяч рублей. В результате городскому бюджету причинён ущерб на сумму более 1 миллиона

Эта новость вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей, большинство из которых выражает недовольство и возмущение. Прошедший судебный процесс в отношении Гаранина кузбассовцы называют «показухой», «цирком и клоунами», «спектаклем», «клоунадой».

Ну и зачем весь этот цирк нужно было устраивать?! Могли сразу отпустить, ведь итог был понятен с самого начала!

Какие позорники! ну к чему был весь этот цирк устраивать?

Борьба с коррупцией в разгаре, — пишут пользователи соцсетей.

Многие пророчат ему возвращение на пост главы города. Некоторые пошли ещё дальше в своих предположениях

Он теперь баллотироваться в губернаторы будет, — замечает одна из прокопчанок.

По неподтверждённой информации, Валерий Гаранин продолжает работать в администрации Прокопьевска консультантом нынешнего мэра Андрея Мамаева.

Комментарии 9
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042
13 0
Пока будет ХАН у власти-так и будет. ХАНА сольют и все будет ро другому. А сольют его после выборов Президента. Думаю, что это будет в июне-июле 2018 года.
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6+1
5 2
И после этого кто то ругает Навального, что то вякает про СССР?
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!
6 0
Это животное убило город. Все предприятия в Прокопе закрылись не в лихие 90-е, а при его мерстве - *******
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y
7 0
Должен вернуть в 20-ти кратном размере. Так что все претензии к судиям. Это те же ребята, что и матрина выпустили.
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КоляYeti 12436
1 0
Пусть прокурорские сами, или заставят судейских опубликовать статистику - сколько по Кузбассу было амнистированно воров с меньшей суммой ущерба?
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адвокат
0 0
А что за амнистия? Праздник 9 Мая ещё не пришёл.Этот праздник и так обгадили своей амнистией для преступников в прошлом году. Наверное наши деды фронтовики в слезах,когда ворам -казнокрадам, убийцам,махинаторам объявляют амнистии за Победу. Ни в одной стране так не позорят своих павших воинов. Позор Власти Единороссцев.
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Вячеслав
0 0
Может кто-нибудь пояснит мне, как 2,4 млн бюджетных денег, переведенных на частный счет, превратились в ущерб более 1 млн?
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Светлана
0 0
Разве условное наказание это шутки? Между прочим существует понятие вред причиненный преступлением. Так что сколько нашли списанных денег, столько и вернут. И детям, и внукам не поступить в военные вузы, не работать в органах.
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