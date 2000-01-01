Кузбасский Следком озвучил версию исчезновения двух девочек-подростков
Сегодня 16:30
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В Кемеровской области продолжатся поиски двух несовершеннолетних девочек.
Напомним, 15-летняя Кристина Елисеева и 16-летняя Ирина Евсеева ушли из дома в Кемерове вечером 9 марта.
Родители заявили об их исчезновении 10 марта. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
По информации ведомства, девочки из благополучных семей, они подруги. Ранее из дома не уходили. Следователи выяснили, что юные кемеровчанки хотели отправиться путешествовать.
В настоящее время это основная версия, однако следствием отрабатываются и другие. На месте работают следователи и криминалисты, сотрудники полиции, волонтёры, в общей сложности около 200 человек, — отмечается в пресс-релизе Следкома.