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Новосибирск: Карта выходных с 10 по 12 марта

Кузбасский Следком озвучил версию исчезновения двух девочек-подростков

Сегодня 16:30
789
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com/la_kemerovo

В Кемеровской области продолжатся поиски двух несовершеннолетних девочек.

Напомним, 15-летняя Кристина Елисеева и 16-летняя Ирина Евсеева ушли из дома в Кемерове вечером 9 марта.

Родители заявили об их исчезновении 10 марта. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

По информации ведомства, девочки из благополучных семей, они подруги. Ранее из дома не уходили. Следователи выяснили, что юные кемеровчанки хотели отправиться путешествовать.

В настоящее время это основная версия, однако следствием отрабатываются и другие. На месте работают следователи и криминалисты, сотрудники полиции, волонтёры, в общей сложности около 200 человек, — отмечается в пресс-релизе Следкома.

Комментарии 2
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042
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Срочно вернуть на свои посты Калинкина и Мулина. Они быстро всех найдут, подключив к этому "уважаемых людей" у которых нельзя изымать боеприпасы к карабину Сайга. Ну и Щукинскую СБ. И всех быстро найдут. Ведь все они ПРОФЭССИОНАЛЫ, понимашь. ВЫ ДЕРЖИТЬ ЗДЕСЬ, УДАЧИ ВАМ!!!
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Сталин
0 0
Следователи сообщили о том, что пропавшие 9 марта Кристина Елиссева и Ирина Евсеева нашлись.

«Девочки нашлись, они живы и здоровы», — сообщили «Газете Кемерова» в СУ СК России по Кемеровской области. Более подробной информации о том, где именно их нашли и почему подростки ушли из дома, пока нет.
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