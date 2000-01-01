В Кемеровской области продолжатся поиски двух несовершеннолетних девочек.

Напомним, 15-летняя Кристина Елисеева и 16-летняя Ирина Евсеева ушли из дома в Кемерове вечером 9 марта.

Родители заявили об их исчезновении 10 марта. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

По информации ведомства, девочки из благополучных семей, они подруги. Ранее из дома не уходили. Следователи выяснили, что юные кемеровчанки хотели отправиться путешествовать.