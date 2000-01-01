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Новосибирск: Карта выходных с 10 по 12 марта

Пропавшие в Кузбассе девочки-подростки найдены

Сегодня 18:46
106
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ivteleradio.ru

В Кемерове нашли без вести пропавших 15-летнюю Кристину Елисееву и 16-летнюю Ирину Евсееву.

Напомним, вечером 9 марта они ушли из своих домов в Кировском районе областного центра. На следующий день родители заявили об их исчезновении в правоохранительные органы.

В городе развернулись поиски с участием полицейских, следователей, криминалистов, волонтёров. Всего в поисковых мероприятиях было задействовано около 200 человек, информировал ранее региональный Следком.

В субботу, 11 марта, Кристина Елисеева и Ирина Евсеева были найдены сотрудниками полиции в Кемерове, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Девочки доставлены в отдел полиции. С ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Преступлений в отношении несовершеннолетних не совершалось, отмечает ведомство.

Другие подробности не уточняются.

Комментарии 2
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хмырь
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Ну,и где эти мокрощелки болтались???
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Тоже родители
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Снять штаны и по голой жопе ремнем , чтобы думали головой в следующий раз.
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