В Кемерове нашли без вести пропавших 15-летнюю Кристину Елисееву и 16-летнюю Ирину Евсееву.

Напомним, вечером 9 марта они ушли из своих домов в Кировском районе областного центра. На следующий день родители заявили об их исчезновении в правоохранительные органы.

В городе развернулись поиски с участием полицейских, следователей, криминалистов, волонтёров. Всего в поисковых мероприятиях было задействовано около 200 человек, информировал ранее региональный Следком.

В субботу, 11 марта, Кристина Елисеева и Ирина Евсеева были найдены сотрудниками полиции в Кемерове, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Девочки доставлены в отдел полиции. С ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Преступлений в отношении несовершеннолетних не совершалось, отмечает ведомство.

Другие подробности не уточняются.