В Кемерове завершилось дело об избиении экс-охранником ночного клуба тренера волейбольного клуба «Кузбасс».

Напомним, тренера волейболистов Дениса Матусевича в апреле 2016 года избили в кемеровском клубе «Impress». По версии следствия, между тренером и 23-летним охранником возник конфликт, в ходе которого молодой человек два раза ударил спортсмена по голове. От травм Матусевич впал в кому и находился в этом состоянии долгое время.

10 марта 2017 года по делу состоялось заседание суда, пишет SU. Бывшего охранника обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью. В итоге молодому человеку назначили 2 года колонии общего режима. Но приговор ещё не вступил в силу, и стороны смогут его обжаловать.

Как уже сообщал ВашГород.ру, руководство клуба после конфликта заявило, что Денис Матусевич пытался пройти в клуб пьяным. Тем не менее заведение вскоре закрыли. Напомним, бывший охранник увлекался боксом и представлял Кемеровскую область на различных юношеских соревнованиях.