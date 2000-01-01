Вот что значит связи, хоть и алкоголик!
Интересен стиль подачи материала госпожой Андреевой: с одной стороны избивающий МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, а с другой стороны избитый СПОРТСМЕН!
Думаю болтающийся поздним вечером а поисках как догнаться и совершить сомнительные подвиги, уже не настолько уж и молодой, пьяный в зюзю "СПОРТСМЕН" и "ПЕДАГОГ", в растянутых трениках, курящих в общественном месте, требующий пропустить его в заведение в непотребном виде, пристающий к охране, с одной стороны, и подтянутый спортивный молодой человек, который чуть не на голову меньше пьяного дылды.
Но симпатии у суда почему то оказались на стороне пьяницы "спортсмена". Может дело в его должности и знакомствах? Как же, главный тренер!
А должность вставшего на пути пьяницы, охранник, названа, думаю специально. Ведь именно охрана вызывает раздражение не пропуская пьяных и дебоширов туда куда им хочется и отлавливая несунов и воров в торговых заведениях.