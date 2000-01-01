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Суд вынес приговор за избиение тренера волейбольного «Кузбасса»

Сегодня 08:00
504
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
sudak.rk.gov.ru

В Кемерове завершилось дело об избиении экс-охранником ночного клуба тренера волейбольного клуба «Кузбасс».

Напомним, тренера волейболистов Дениса Матусевича в апреле 2016 года избили в кемеровском клубе «Impress». По версии следствия, между тренером и 23-летним охранником возник конфликт, в ходе которого молодой человек два раза ударил спортсмена по голове. От травм Матусевич впал в кому и находился в этом состоянии долгое время.

10 марта 2017 года по делу состоялось заседание суда, пишет SU. Бывшего охранника обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью. В итоге молодому человеку назначили 2 года колонии общего режима. Но приговор ещё не вступил в силу, и стороны смогут его обжаловать.

Как уже сообщал ВашГород.ру, руководство клуба после конфликта заявило, что Денис Матусевич пытался пройти в клуб пьяным. Тем не менее заведение вскоре закрыли. Напомним, бывший охранник увлекался боксом и представлял Кемеровскую область на различных юношеских соревнованиях.

Комментарии 7
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Павел Фомин
12 0
И всё-таки Матусевич своего добился, и клуб закрыли, и охранника посадили!
Вот что значит связи, хоть и алкоголик!
Интересен стиль подачи материала госпожой Андреевой: с одной стороны избивающий МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, а с другой стороны избитый СПОРТСМЕН!
Думаю болтающийся поздним вечером а поисках как догнаться и совершить сомнительные подвиги, уже не настолько уж и молодой, пьяный в зюзю "СПОРТСМЕН" и "ПЕДАГОГ", в растянутых трениках, курящих в общественном месте, требующий пропустить его в заведение в непотребном виде, пристающий к охране, с одной стороны, и подтянутый спортивный молодой человек, который чуть не на голову меньше пьяного дылды.
Но симпатии у суда почему то оказались на стороне пьяницы "спортсмена". Может дело в его должности и знакомствах? Как же, главный тренер!
А должность вставшего на пути пьяницы, охранник, названа, думаю специально. Ведь именно охрана вызывает раздражение не пропуская пьяных и дебоширов туда куда им хочется и отлавливая несунов и воров в торговых заведениях.
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хмырь
10 0
С одной стороны,нежелательно,конечно,по голове бить,но уж слишком долго этот "спортсмен" ипал мозги боксеру.
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Алекс
8 0
Зато пацан-боксёр опустил на землю (в прямом смысле слова) этого алкашевича.
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Алё, гараж!
5 0
С одной стороны,нежелательно,конечно,по голове бить,но уж слишком долго этот "спортсмен" ипал мозги боксеру.
А почему его надо было бить, по попке? Так он не ей думать то должен был.
Вот и надо бить по той части тела, которая должна не только водку жрать.
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y
0 1
Ну и много людей трезвыми в клуб пойдет?
Тем более девушки этого клуба вряд ли будут рады трезвым парням.
Охрана не только превысила свои полномочия, но и показала, что она не охрана, а гадиносы, реализующие возможность пресовать клиентов в неадеквате. Что мешало будущему убийце вызвать пополицаев и предоставить закону возможность разобраться? А оскорбление на рабочем месте? Тут в полне можно было наказать и материально. Чего вести себя как тряпка и руки распускать?
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сержант
0 0
А почему его надо было бить, по попке? Так он не ей думать то должен был.
Вот и надо бить по той части тела, которая должна не только водку жрать.
Зачем по попке?есть печень,есть яйца...
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