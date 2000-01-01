Прокуратура Таштагола добилась выплаты для работников 2,6 миллиона рублей долгов по зарплате.

Долги перед работниками накопили таштагольское ООО «Фрагмент» и ООО «ШСУ № 3», находящееся в Шерегеше. Сотрудникам этих компаний не давали зарплату в течение нескольких месяцев.

В ведомстве начали проверять компании, и вскоре ООО «Фрагмент» погасило долги на сумму 1,4 миллиона рублей. В отношении руководителей предприятий возбудили административное дело по статье «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы». Дело рассматривают в трудовой инспекции.

Руководителям обоих компаний также внесли представления об устранении найденных нарушений.

Сейчас все долги по зарплате погашены, добавили в областной прокуратуре.