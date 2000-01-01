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Кузбасские чиновники рассказали, построят ли в области две новые дороги

Сегодня 11:00
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://dalavtodor.ru

В Кузбассе чиновники объяснили, почему в области невозможно построить две новые дороги.

Предложение сделать дорогу между Новокузнецком и Междуреченском в объезд Мысков внесла жительница области Елена Ш. Женщина написала об этом в «Банк идей», также отметив, что ещё можно было бы сделать дорогу в Шерегеш в объезд Мысков.

Недавно предожение женщины прокомментировал и.о. начальника департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Кирилла Десяткин. По словам чиновника, построить дорогу Новокузнецк-Междуреченск невозможно из-за отсутствия технической возможности. Это связано с тем, что с одной стороны протекает Томь, с другой находятся шахтовые карьеры.

Дорогу на Шерегеш же, по словам Десяткина, строить нецелесообразно. Чиновник напомнил, что в 2016 году сдали в эксплуатацию дорогу в объезд посёлка Каз. В 2017 году власти также планируют отремонтировать дорогу Кузедеево — Мундыбаш -Таштагол.

Ранее ВашГород.ру сообщал о том, что в Новокузнецке к 400-летию планируют глобально отремонтировать дороги. Отметим, в Новокузнецке 9 марта приступили к ремонту дорог.

ВК 3577

Комментарии 4
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[[[
0 1
Ну что? Понятно вам, НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО. Люди еще верят в какие-то инициативы, учавствуют в этих проектах, которые нужны лишь "для галочки". Чинуши сделают только так, как им выгодно, и клали они на ваши предложения и как вам удобнее.
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Новокузнечанин
2 0
Что так шуметь? Не будет этих дорог , все, расслабились, успокоились, живем дальше. Ездил на машине много раз в Междуреченск. Нормальная дорога. Город Мыски мне не помешал. В чем суть вопроса то ? Про дорогу на Шерегеш из Новокузнецка могу сказать так- хорошая. Участок ,который назван в статье, требовал ремонта. Если его сделают, то дорога будет отличная. Куда еще там дорогу лепить? Или с Междуреченска просят? Ну знаете, тогда мы тоже хотим прямую дорогу на Красноярск, ибо сейчас делаем крюк назад через Кемерово, чтобы выехать на трассу на Красноярск. Но пока тишина. И вот эта дорога была бы целесообразна.
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1
1 0
В Хакасию прямую постройте.
Хотя не будут строить, а то Шерегеш на)( не нужен станет.
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Корифей
0 0
Магистраль: Москва - ньювасюки!
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