В Кузбассе чиновники объяснили, почему в области невозможно построить две новые дороги.

Предложение сделать дорогу между Новокузнецком и Междуреченском в объезд Мысков внесла жительница области Елена Ш. Женщина написала об этом в «Банк идей», также отметив, что ещё можно было бы сделать дорогу в Шерегеш в объезд Мысков.

Недавно предожение женщины прокомментировал и.о. начальника департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Кирилла Десяткин. По словам чиновника, построить дорогу Новокузнецк-Междуреченск невозможно из-за отсутствия технической возможности. Это связано с тем, что с одной стороны протекает Томь, с другой находятся шахтовые карьеры.

Дорогу на Шерегеш же, по словам Десяткина, строить нецелесообразно. Чиновник напомнил, что в 2016 году сдали в эксплуатацию дорогу в объезд посёлка Каз. В 2017 году власти также планируют отремонтировать дорогу Кузедеево — Мундыбаш -Таштагол.

Ранее ВашГород.ру сообщал о том, что в Новокузнецке к 400-летию планируют глобально отремонтировать дороги. Отметим, в Новокузнецке 9 марта приступили к ремонту дорог.

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