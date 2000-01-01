В Кузбассе продолжают готовиться к приходу большой воды. Из-за паводка некоторым кузбассовцам досрочно начислят пенсию.

Это коснётся тех граждан, чьи населённые пункты станут отрезаны паводком от остальных. Малообеспеченным жителям таких территорий также обещают выдать страховой полис за счёт области.

Сейчас в Кузбассе вовсю идёт подготовка к паводку. Уже началась уборка ледовых переправ, пишет SU. С помощью камер организовали наблюдение за реками. Проверены больше половины гидротехнических сооружений.

Отметим, всего администрация области обещает выделить на противопаводковые мероприятия 10 миллионов рублей.

Ранее ВашГород.ру рассказал о местах в Кузбассе, где ожидается самый сильный паводок. Мы также сообщали о начале страхования от паводка и о количестве домов в Новокузнецке, которым угрожает подтопление при сильном половодье.