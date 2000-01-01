Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ГИДПОГОРОДУ
Новосибирск: Карта выходных с 10 по 12 марта

Некоторые кузбассовцы весной досрочно получат пенсию

Сегодня 12:40
1351
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://zakryma.ru

В Кузбассе продолжают готовиться к приходу большой воды. Из-за паводка некоторым кузбассовцам досрочно начислят пенсию.

Это коснётся тех граждан, чьи населённые пункты станут отрезаны паводком от остальных. Малообеспеченным жителям таких территорий также обещают выдать страховой полис за счёт области.

Сейчас в Кузбассе вовсю идёт подготовка к паводку. Уже началась уборка ледовых переправ, пишет SU. С помощью камер организовали наблюдение за реками. Проверены больше половины гидротехнических сооружений.

Отметим, всего администрация области обещает выделить на противопаводковые мероприятия 10 миллионов рублей.

Ранее ВашГород.ру рассказал о местах в Кузбассе, где ожидается самый сильный паводок. Мы также сообщали о начале страхования от паводка и о количестве домов в Новокузнецке, которым угрожает подтопление при сильном половодье.

Комментарии 2
Добавить комментарий
аватар
1
15 0
Посмотрю, как ваш штаб обделается. Воду удержать решили))
Это под силу только СССР было.
ответить
аватар
Зря ты так
0 0
Посмотрю, как ваш штаб обделается. Воду удержать решили))
Это под силу только СССР было.
У них вон диарея какая дикая и всё равно все наплаву хоть и в дерьме по самую маковку. И воду они заколдуют: ручонками обгаженными поводят как ачумачок аля эффективные манагеры.
ответить
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+
ВСЕ НОВОСТИ