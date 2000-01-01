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Хиллари Клинтон прокляли во время приезда в Новосибирск — историки

Сегодня 12:45
3311
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
newstut.ru

Поражение Хиллари Клинтон на выборах в США — последствия её визита в Сибирь в 1997 г. Такова новая версия историков.

Хиллари Клинтон проклял дух алтайской принцессы Укока, утверждает выпускник НГУ, историк Михаил Кликушин в своей колонке в журнале Observer. Об этом сообщает «НДН.инфо» со ссылкой на журнал.

О визите первой леди США в Новосибирск ВашГород.ру уже писал. Сибирская столица стала одним из пунктов рабочей поездки Клинтон по России и Средней Азии. В нашем городе она встретилась с губернатором Виталием Мухой, прогулялась по Академгородку и зашла там в музей — посмотреть на мумию алтайской принцессы. Как уверяет наш историк, ныне живущий в США, с этого всё и началось.

Уже через год после «общения» с духом принцессы произошёл скандал с Моникой Левински и действующим президентом Клинтоном. А через 20 лет — и проигрыш на выборах. Добавим, в Новосибирске судьбой Хиллари Клинтон после выбором особенно озаботился трамвай № 13 — он предложил взять её на работу кондуктором.

Напомним, за право захоронить принцессу Укока на алтайской земле местные старейшины бьются уже давно. СМИ связывали сильнейшее землетрясение 2003 г., дошедшее до Новосибирска, именно с тем, что принцесса «не на своём месте». А коренные алтайцы считают, что даже конфликт России и Украины произошёл из-за проклятия мумии. Требования захоронить принцессу активизировались после разрушительного паводка 2014 года на Алтае.

Комментарии 18
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Хи-хи
11 1
С такой фамилией не историком надо работать - Кликушин!
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Mugler
9 10
У России с Украиной нет конфликта, это в Киеве какие-то проблемы с дефицитом серого.вещества
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1
21 0
А Вторая мировая и убийство Кеннеди? Не она ? нет?
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люмпен
8 0
Как же прав Кликушин !!! А , лет через 15 - 20 Хилари умрет и виной тому проклятье . Занес же черт в этот музей бедняжку Клинтон !!!
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.....фома всея руси
4 0

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.....фома всея руси
4 0

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Екарный Бабай
0 6
Дааааа,а мы то думали. Ждем комментарий Татьяны
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Екарный Бабай
0 1
Дааааа,а мы то думали. Ждем комментарий Татьяны
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.....фома
4 0

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.....фома всея руси
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СЛЫШ---МРАЗЬ
4 0

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пиздец---вам гэбэшники---
2 0

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устами ребенка звучит истина
3 0
У России с Украиной нет конфликта, это в Киеве какие-то проблемы с дефицитом серого.вещества
Девочку, которую вывезли из временно оккупированной Макеевки, что в Донецкой области, пригласили на интервью в студию российского телеканала. Она дала неожиданный ответ ведущему на вопрос о разнице между украинцами и русскими.
Фрагмент интервью появился на Youtube-канале пользователя Еrich Hartmann.
Во время эфира ведущий одного из российских телеканалов спросил гостью о разнице между украинцами и русскими. Вероятно, ожидая услышать от школьницы, что никакой разницы между сверстниками нету, журналист хотел подытожить утверждение о "едином братском народе".
Однако школьница рассказала, что сверстники в родной Макеевке были добрее и поддерживали дружелюбную атмосферу, в то время как окружение в русской школе оказалось враждебным и невыносимой.
Девочка сказала, что за любую провинность в русской школе готовы затравить, нельзя рассчитывать даже на друзей.
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устами ребенка звучит истина
4 2
У России с Украиной нет конфликта, это в Киеве какие-то проблемы с дефицитом серого.вещества
На просьбу учителя в школе Славянска сделать реферат об освобождении от фашистов, шестикласник уточнил: От немецких или Русских?
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старик
5 0
Как же прав Кликушин !!! А , лет через 15 - 20 Хилари умрет и виной тому проклятье . Занес же черт в этот музей бедняжку Клинтон !!!
через столько времени такого государства как Россия уже может и не оказаться. судя по событиям последних десятилетий.
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Eugene Korsunov
1 0
Жалко университет! Когда я его заканчивал, такой Кликушин вряд ли получил диплом, даже на гумфаке. Грустно. Надеюсь, что это шутка, прикол (совр.), fake ( инояз).
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