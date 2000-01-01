Поражение Хиллари Клинтон на выборах в США — последствия её визита в Сибирь в 1997 г. Такова новая версия историков.

Хиллари Клинтон проклял дух алтайской принцессы Укока, утверждает выпускник НГУ, историк Михаил Кликушин в своей колонке в журнале Observer. Об этом сообщает «НДН.инфо» со ссылкой на журнал.

О визите первой леди США в Новосибирск ВашГород.ру уже писал. Сибирская столица стала одним из пунктов рабочей поездки Клинтон по России и Средней Азии. В нашем городе она встретилась с губернатором Виталием Мухой, прогулялась по Академгородку и зашла там в музей — посмотреть на мумию алтайской принцессы. Как уверяет наш историк, ныне живущий в США, с этого всё и началось.

Уже через год после «общения» с духом принцессы произошёл скандал с Моникой Левински и действующим президентом Клинтоном. А через 20 лет — и проигрыш на выборах. Добавим, в Новосибирске судьбой Хиллари Клинтон после выбором особенно озаботился трамвай № 13 — он предложил взять её на работу кондуктором.

Напомним, за право захоронить принцессу Укока на алтайской земле местные старейшины бьются уже давно. СМИ связывали сильнейшее землетрясение 2003 г., дошедшее до Новосибирска, именно с тем, что принцесса «не на своём месте». А коренные алтайцы считают, что даже конфликт России и Украины произошёл из-за проклятия мумии. Требования захоронить принцессу активизировались после разрушительного паводка 2014 года на Алтае.