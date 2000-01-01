В Новосибирске 19 апреля выступит немецкая поп-рок группа Tokio Hotel.

На своём выступлении четвёрка из Магдебурга планирует сыграть песни из последнего студийного альбома «Kings if Suburbia». Мероприятие пройдёт в ДК Железнодорожников в 19:00. Вход на концерт обойдётся в районе 3500−7000 рублей. Как удалось узнать ВашГород.ру, в продаже ещё есть 274 билета.

Для кузбассовцев, томичей и барнаульцев, желающих попасть на концерт, организаторы приготовили трансфер. Подробности можно узнать здесь.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что в Новокузнецке выступит Глеб Самойлов.