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Новосибирск: Карта выходных с 10 по 12 марта

Сибиряки собираются на концерт Tokio Hotel в Новосибирске

Сегодня 14:02
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Billboard

В Новосибирске 19 апреля выступит немецкая поп-рок группа Tokio Hotel.

На своём выступлении четвёрка из Магдебурга планирует сыграть песни из последнего студийного альбома «Kings if Suburbia». Мероприятие пройдёт в ДК Железнодорожников в 19:00. Вход на концерт обойдётся в районе 3500−7000 рублей. Как удалось узнать ВашГород.ру, в продаже ещё есть 274 билета.

Для кузбассовцев, томичей и барнаульцев, желающих попасть на концерт, организаторы приготовили трансфер. Подробности можно узнать здесь.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что в Новокузнецке выступит Глеб Самойлов.

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